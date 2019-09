Pronostici Europa league/ Quote e scommesse per le partite (1^ turno, gironi)

Il secondo torneo per club del continente torna protagonista e ovviamente non possiamo ora non fissare la nostra attenzione sui pronostici di Europa league stilati dalla nostra redazione per le partite messe in calendario oggi, per il primo turno della fase a gironi. Le sfide infatti si annunciano più che interessanti pure in questa fase e non mancheranno i club più prestigiosi: ricordiamo infatti che dopo i turni preliminari dove è stato protagonista il Torino di Mazzarri (che però non ha trovato la qualificazione), ecco che vi saranno altri due club italiani a allietarci già stasera e quindi Lazio e Roma. Le due squadre della capitale però non saranno le uniche a brillare questa sera in campo e anzi il programma è ben fitto, con Arsenal, Manchester United, Siviglia e Borussia Monchengladbach. Andiamo quindi a vedere che cosa ci dicono le quote e le scommesse oltre che i pronostici per l’Europa league, primo turno della fase a gironi.

PRONOSTICO CLUJ LAZIO

Per il debutto stagionale di Inzaghi in Europa, i pronostici di Europa league sono tutti ben positivi: la Lazio non dovrebbe avere alcun timore ad affrontare pure in trasferta i rumeni del Cluj. La squadra di Mister Pedrescu infatti, pur vantando buoni numeri tra le mura di casa, non dovrebbe avere alcuna chance contro la squadra degli aquilotti, decisamente superiore sul piano tecnico. Va poi aggiunto che la Lazio è a caccia di un netto riscatto dopo la brutta figura fatta al Mazza solo pochi giorni fa contro la Spal nell’ultimo turno del campionato di Serie A e questa sarà un’ottima occasione.

PRONOSTICO ROMA BASAKSEHIR

Come per la rivale storica, anche la Roma non dovrebbe fare fatica nella prima giornata della fase a gironi del torneo della Uefa, e tutti i favori dei pronostici di Europa league sono per Fonseca nel match con il Basaksehir. Ricordiamo infatti bene che la squadra giallorossa è di ritorno da un buon esordio in stagione in campionato e certo ha tanta voglia di farsi valere anche in Europa, specie di fronte al pubblico di casa. Inoltre l’avversario turco, pur rognoso sulla carta, non fa molta paura e anzi è netta la superiorità tecnica e fisica della squadra della Lupa.



