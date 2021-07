Pronostici Europei 2020, finale Italia Inghilterra/ Previsioni e quote oggi 11 luglio

L’attesa sta per terminare, oggi finalmente è il giorno della finale Italia Inghilterra e di conseguenza anche i pronostici Europei 2020 si focalizzano sull’unica partita che ancora resta da disputare nella rassegna continentale.

Naturalmente quella di stasera a Londra, quando il prestigioso stadio di Wembley indicherà la nuova squadra Nazionale campione d’Europa in base all’esito della finale Italia Inghilterra, evento clou anche per gli appassionati di scommesse in ogni parte del mondo e ancora di più nel nostro Paese, dal momento che saranno protagonisti in campo gli Azzurri di Roberto Mancini, che in semifinale martedì hanno eliminato la Spagna ai calci di rigore e questa sera affronteranno i padroni di casa dell’Inghilterra allenati dal c.t. Gareth Southgate, che invece hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per sconfiggere la Danimarca nella seconda semifinale, disputata mercoledì.

La finale degli Europei 2020 è dunque al centro di molte scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote sulla partita, con particolare attenzione ai possibili favoriti e ad alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020 per la finale Italia Inghilterra.

PRONOSTICI EUROPEI 2020, FINALE ITALIA INGHILTERRA

A Wembley stasera si giocherà Italia Inghilterra, finalissima al centro di tanti pronostici in questi giorni circa l’epilogo degli Europei 2020. L’Italia di Roberto Mancini ha mostrato una grande qualità di gioco, unita però alla proverbiale capacità italiana di difendersi, che non abbiamo perso nemmeno con una squadra più propositiva e votata al bel gioco, come abbiamo dimostrato nei momenti di difficoltà contro la Spagna.

L’Inghilterra ha impressionato soprattutto per la solidità difensiva, con un solo gol incassato finora in tutto il torneo, anche se il gioco degli uomini di Gareth Southgate ha convinto solo a sprazzi. C’è poi da tenere in considerazione il fattore campo, che potrebbe favorire l’Inghilterra, ma anche essere fonte di ulteriore pressione su chi va a caccia del primo Europeo della propria storia, che sarebbe pure il primo titolo da 55 anni. Difficile sbilanciarsi, ma è normale che sia così in una partita dalla posta in palio elevatissima. L’agenzia Snai immagina un equilibrio praticamente totale, anche se concede un minimo margine di vantaggio ai padroni di casa inglesi e quota la loro vittoria (segno 2, formalmente in trasferta) a 2,70 volte la posta in palio contro il 2,90 per il segno 1 “azzurro”.

