Pronostici Europei 2020/ Le quote e le previsioni per i quarti di finale (3 luglio)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

Spazio ai pronostici degli Europei 2020: con oggi, sabato 3 luglio 2021 si accenderanno gli ultimi due incontri per i quarti di finale della manifestazione targata UEFA e davvero non vediamo l’ora di esaminare da vicino quote e previsioni per le sfide che ci faranno compagnia a breve. Vediamole subito: questa sera alle ore 18.00 a Baku sarà di scena la sfida per i quarti di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca, mentre solo alle ore 21.00 a Roma avrà luogo l’ultimo incontro di questa parte del tabellone, previsto tra Ucraina e Inghilterra. Dunque ora non perdiamo altro tempo e andiamo a controllare da vicino che cosa ci riservano i pronostici degli Europei 2020, con le quote e previsioni degli ultimi incontri dei quarti di finale.

ITALIA-BELGIO 2-1/ In semifinale con la Spagna: vittoria della tecnica e del Lato B

PRONOSTICO REPUBBLICA CECA DANIMARCA

Match di difficile lettura per i pronostici degli Europei 2020 quello che ci attenderà oggi a Baku. La formazione di Silhavy ha sorpreso tutti andando a superare l’Olanda negli ottavi di finale e ora potrebbe regalarci ancora un’emozione nella fase finale della competizione: la fiducia è alta pur considerando uno storico diretto non eccezionale. Contro però vi è la Danimarca, che dopo un paio di passi falsi nei primi incontri, ha ingranato la marcia giusta e ora sta mietendo successi importantissimi. Tra le due formazioni, in vista di un match secco, è difficile scegliere, ma forse la squadra di Hjulmand potrebbe avere qualcosa di più nelle gambe.

NO GLI EUROPEI NO!/ The Keeper, la vittoria di perdono e cambiamento

PRONOSTICO UCRAINA INGHILTERRA

Alla vigilia del fischio d’inizio non abbiamo dubbi nell’assegnare agli inglesi il favore per i pronostici degli Europei 2020 per la fase dei quarti. La Tre Leoni ha dalla sua storia e blasone e pure è di ritorno da un chiaro 2-0 che ha condannato all’eliminazione la Germania solo pochi giorni fa. Contro poi l’Ucraina di Shevchenko, che chiusa in maniera traballante la fase a gironi, agli ottavi ha risolto la partita con la Svezia solo al 121’ con Dovbyk e ora è chiamata a realizzare una vera e propria impresa contro un gigante. Saremo magari smentiti dal campo? Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:

Italia: con chi gioca in semifinale e quando?/ La prossima partita, data e avversaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA