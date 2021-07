Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per i quarti di finale (oggi)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

Siamo pronti a vivere la fase dei quarti di finale degli Europei 2020: esaminiamo allora i pronostici che la nostra redazione ha fissato in vista delle prime partite, messe in programma oggi, venerdi 2 luglio 2021. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le quote e le previsioni fatte per i primi incontri, specie se ricordiamo che oggi saranno anche gli azzurri di Mancini i gran protagonisti. Programma alla mano ricordiamo infatti che in questo venerdi, il calendario ufficiale ci riporta il quarto di finale tra Belgio e Italia alle ore 21.00: il big match verrà però anticipato dallo scontro, sempre per i quarti di finale degli Europei 2020 tra Svizzera e Spagna, atteso invece alle ore 18.00. Andiamo dunque a controllare da vicino che ci raccontano i pronostico degli Europei 2020: chi saranno i favoriti per i quarti di finale?

PRONOSTICO SVIZZERA SPAGNA

Sulla carta, non abbiamo alcun problema ad assegnare alle Furie rosse il favore per i pronostici degli Europei 2020: nonostante una fase a gironi non impeccabile, la squadra di Luis Enrique si è assolutamente riscattata e dopo anche una prova di peso contro la Croazia, non dovrebbe avere problemi a superare gli Elvetici. Che pure sono la mina vagante di questa fase della manifestazione: l’eliminazione ai calci di rigore dei campioni del mondo ha lasciato il segno nello spogliatoio di Petkovic e con i rossocrociati davvero la sorpresa è dietro l’angolo.

PRONOSTICO BELGIO ITALIA

Sfida dalla difficile lettura quella che vede impegnati gli azzurri: la squadra di Martinez infatti fa davvero paura, specie se il ct recupererà alcuni big acciaccati come De Bruyne e Hazard, usciti non proprio al meglio dall’ultimo scontro con il Portogallo agli ottavi di finale. E pure la prova azzurra con l’Austria ha fatto sorgere alcuni interrogativi sulle reali capacità della squadra di Mancini, a confronto di una nazionale colma di grandi individualità come è quella belga. Pure alla vigilia del fischio d’inizio è l’Italia la grande favorita: servirà però una prestazione impeccabile da parte dei nostri beniamini.

