PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: l’Inghilterra farà più fatica del previsto? (ottavi, 30 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: SPECIALI INGHILTERRA SLOVACCHIA

Abbiamo esaminato le possibilità offerte dai pronostici Europei 2024 sul risultato finale di Inghilterra Slovacchia, ma naturalmente sono possibili anche altri tipi di scommesse su questo ottavo di finale di Euro 2024. Un classico è quello circa il numero di gol: l’Under 2,5 è favorito dal momento che Snai lo quota a 1,70, mentre una partita con almeno tre gol segnati varrebbe 2,05 volte la posta in palio. Inoltre, è considerato molto probabile che almeno una delle due squadre non segni: la corrispondente opzione NoGol è infatti quotata a 1,53 contro il 2,15 per il Gol.

L’Inghilterra potrebbe chiudere in vantaggio già il primo tempo: il segno 1 dopo 45 minuti è infatti quotato a 1,97, mentre il segno X è su valori simili (2,25) e un vantaggio della Slovacchia all’intervallo premierebbe ben 8,00 volte la posta in palio chi avrà creduto sul segno 2 per la prima metà della partita. Infine, per quanto riguarda il risultato esatto, le due opzioni più probabili sono 1-0 oppure 2-0 in favore dell’Inghilterra, che sono quotati rispettivamente a 5,50 e 5,75 volte la posta in palio sempre dalla Snai. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE PARTITE CON CHIARE FAVORITE (SULLA CARTA)

I pronostici Europei 2024 ci regaleranno oggi, domenica 30 giugno, un giorno con due ottavi di finale accomunati dal fatto di avere delle chiare favorite. Gli incroci determinati dal tabellone infatti ci proporranno nelle prossime ore due partite che metteranno di fronte in entrambi i casi una big che punta anche alla vittoria finale del torneo e una outsider per la quale già avere passato il girone è stata una festa. Scopriremo poi le quote, che evidentemente risentiranno di questo aspetto.

Oggi quindi sarà un giorno nel quale si sentirà il fascino dell’eliminazione diretta, perché se anche una sola delle due sfide dovesse terminare con la sconfitta dei grandi favoriti sarebbe un evento che entrerebbe nella storia degli Europei e certamente sarebbe una pietra miliare per il calcio della Nazionale “piccola” che dovesse compiere l’impresa. Dal punto di vista degli appassionati di scommesse, c’è invece da capire se e quanto si potrebbe osare parlando di quote e favorite per i pronostici Europei 2024 sulle partite odierne…

PRONOSTICI EUROPEI 2024: FOCUS SU INGHILTERRA SLOVACCHIA

Andando in ordine cronologico, possiamo presentare per prima Inghilterra Slovacchia nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2024, perché sarà la partita in programma già alle ore 18.00. L’Inghilterra finora non ha convinto molto: prestazioni modeste e due soli gol segnati in tre partite, tuttavia una vittoria e due pareggi sono bastati per conquistare il primo posto in un girone all’insegna dell’equilibrio e ciò ha portato in “premio” l’abbinamento con la Slovacchia, che comunque ha già firmato un colpaccio battendo il Belgio e adesso non ha nulla da perdere in una partita che potrebbe diventare leggendaria per gli slovacchi.

Certo, le possibilità sulla carta non sono molte e i pronostici Europei 2024 parlano molto chiaro circa le ridotte possibilità della Slovacchia nella partita di Gelsenkirchen. Infatti, il segno 2 varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio in base alle quote dell’agenzia Snai; il segno X in caso di pareggio (che farebbe proseguire la partita fino a quando sarà decretato un vincitore) sarebbe a sua volta stuzzicante, a quota 4,25. Tutto questo perché invece è considerata naturalmente quasi ovvia la vittoria dell’Inghilterra, con il segno 1 quotato ad appena 1,42 volte la giocata.











