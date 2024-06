Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite dei gironi E, F (oggi mercoledì 26 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUOTE E PREVISIONI PER STASERA

Ultimo appuntamento con i pronostici degli Europei 2024, almeno per quanto riguarda la fase a gironi: mercoledì 26 giugno infatti si giocano le quattro partite che concludono questo turno, stiamo per arrivare al completamento del tabellone degli ottavi ma restano ancora tante cose da definire. Scopriremo tutto entro stasera: le due partite del girone E si giocano alle ore 21:00, le due del girone F vanno invece in scena alle ore 21:00, naturalmente all’interno dello stesso raggruppamento viene garantita la contemporaneità dei match.

Finora un unico verdetto è arrivato: il Portogallo si è già preso il primo posto in classifica, lasciando dunque aperta la lotta al secondo. Rischia tanto il Belgio, sognano Georgia e Romania, ma soprattutto bisognerà anche capire quali saranno le eventuali nazionali che riusciranno a prendersi la terza posizione, come ricordiamo le quattro migliori terze accederanno agli ottavi. Adesso dunque andiamo a dare uno sguardo molto più approfondito ai pronostici degli Europei 2024 sulle partite di mercoledì 26 luglio, chiedendo un aiuto anche alle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: UCRAINA BELGIO

Nel girone E per i pronostici degli Europei 2024 il quadro è davvero straordinario: tutte le nazionali hanno 3 punti e dunque è anche difficile fare calcoli, Ucraina Belgio è determinante esattamente come l’altra partita e a sancire l’attuale classifica è la differenza reti, che ci dice per esempio dei Diavoli Rossi secondi a +1 e dell’Ucraina mestamente in fondo al gruppo con -2. Cosa succederà stasera? Attenzione al Belgio, che già ai Mondiali si era trovato in una situazione da dentro o fuori e aveva clamorosamente mancato la qualificazione, tornando a casa già dopo la fase a gironi.

I pronostici degli Europei 2024 indicati dalla Snai danno i Diavoli come favoriti, il segno 2 su cui puntare per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 per l’affermazione dell’Ucraina, che gioca formalmente in casa, vi consentirebbe una vincita equivalente a 5,00 volte l’importo che avrete investito. Infine l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, per la quale il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: SLOVACCHIA ROMANIA

Passiamo adesso a Slovacchia Romania con i pronostici degli Europei 2024: qui il contesto è assolutamente identico, ma se tutte le partite dovessero terminare in parità la Romania sarebbe prima nel girone avendo +1 di differenza reti e un gol in più rispetto al Belgio, mentre la Slovacchia sarebbe terza (0) e dunque potrebbe ampiamente sperare nel ripescaggio agli ottavi. Sognano entrambe chiaramente, non erano considerate a chissà quale livello alla vigilia ma certamente hanno avuto la fortuna di capitare in un girone abbordabile.

Adesso le quote previste dalla Snai con i pronostici degli Europei 2024 ci dicono di una Slovacchia leggerissimamente favorita, tanto che la differenza tra il segno 1 per la sua vittoria (3,30 volte la giocata) e il segno 2 per l’affermazione della Romania (3,75 volte quanto messo sul piatto) è davvero minima. Il pareggio poi paga poco, per meglio dire molto meno rispetto a quanto siamo abituati a vedere: puntando sul segno X con questo bookmaker, il vostro guadagno sulla partita degli Europei 2024 corrisponderebbe ad appena 2,00 volte la somma in palio.











