RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICA GIRONE B/ La Spagna è già promossa! Diretta gol live score (oggi 24 giugno)

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la Spagna sia stata la dominatrice delle prime due giornate, premiata dal primo posto già matematico nella classifica del girone B e quindi dal ruolo di protagonista assoluta dei risultati di Euro 2024. Tra l’altro non lo dicono solo i punteggi, ma pure la qualità delle prestazioni: un 3-0 con il quale le Furie Rosse hanno annichilito all’esordio la Croazia, cioè una squadra che nelle ultime due edizioni dei Mondiali è stata seconda e terza; poi l’1-0 contro l’Italia che, visto dall’ottica spagnola, può generare una sola perplessità, cioè il fatto che un simile dominio sia stato premiato solamente da un’autorete.

Adesso arriva la partita contro l’Albania, la certezza del primo posto permetterà al c.t. Luis De la Fuente di fare un po’ di turnover ma siamo certi che la qualità resterà alta, poi le Furie Rosse hanno già un appuntamento fissato alle ore 21.00 di domenica 30 giugno a Colonia, dove sfideranno una delle quattro migliori terze che saranno ripescate alla fine della fase a gironi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIORNO DECISIVO PER L’ITALIA

Sarà un lunedì sera fondamentale oggi, 24 giugno, per i risultati Euro 2024 e per la classifica del girone B, cioè naturalmente quello dell’Italia, che potrebbe qualificarsi come seconda oppure essere costretta ad affidarsi ai calcoli per i ripescaggi delle migliori terze e in una combinazione addirittura chiudere ultima e quindi certamente eliminata. La certezza è che la Spagna ha già vinto il girone, quindi staremo a vedere se e quanto questo aspetto influenzerà l’atteggiamento delle Furie Rosse nell’ultima giornata.

Prima di fare altri calcoli e ragionamenti, è doveroso presentare il programma di oggi per i risultati Euro 2024 e la classifica del girone B. Alla terza giornata della fase a gruppi vige la contemporaneità ed inoltre oggi come ieri scende in campo un solo girone, quindi l’appuntamento per i fischi d’inizio sarà alle ore 21.00, quando potremo seguire Albania Spagna a Dusseldorf e naturalmente Italia Croazia, la partita decisiva per gli Azzurri di Luciano Spalletti, che sarà invece disputata allo stadio di Lipsia.

RISULTATI EURO 2024: FOCUS SUGLI AZZURRI

Adesso però naturalmente è arrivato il momento per approfondire il discorso circa l’Italia per i risultati Euro 2024. Il debutto era stato convincente, una bella prestazione contro l’Albania con una vittoria che avrebbe potuto essere anche più larga. Il problema è che adesso sembra tutto spazzato via dalla pessima prestazione contro la Spagna, per la quale invece vale il discorso opposto, cioè che avere limitato il passivo a un solo gol grazie a un Donnarumma in versione ‘salvatore della patria’ (abbattuto solo dal fuoco amico di un autogol) è già stato un “traguardo”, considerata l’enorme differenza vista in campo fra gli Azzurri e le Furie Rosse.

Adesso bisogna fare tesoro di quella lezioni, ma senza paura. La Croazia è stata seconda e terza negli ultimi due Mondiali, però a sua volta è stata dominata dalla Spagna e non è andata oltre il pareggio contro l’Albania, quindi non è nella sua migliore versione e dovrebbe essere una rivale ostica ma alla portata, a patto naturalmente che l’Italia sia quella in versione Dortmund e non in stile Gelsenkirchen, per citare le sedi delle nostre due precedenti uscite in questi Europei. Insomma, anche un esame in termini di personalità oltre che di gioco, fondamentale per capire se e come l’Italia potrà ancora essere protagonista dei risultati di Euro 2024.

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 21.00 Albania Spagna

Ore 21.00 Italia Croazia

CLASSIFICA GIRONE B: Spagna 6; Italia 3; Albania, Croazia 1











