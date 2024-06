PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: focus su un match già decisivo (oggi venerdì 21 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: POLONIA AUSTRIA

Con i pronostici degli Europei 2024 andiamo adesso ad analizzare Polonia Austria, che nel girone D è delicatissima perché entrambe le nazionali hanno perso all’esordio; si sapeva che Olanda e Francia sarebbero state favorite per i primi due posti, non hanno sbagliato all’esordio e dunque oggi Polonia e Austria sono di fatto chiamate a uno spareggio per restare vive, perdere significherebbe essere ad un passo dall’eliminazione mentre un pareggio potrebbe lasciare intatte le speranze di qualificazione ma solo a patto che ci sia un grande colpo all’ultima giornata, altrimenti sarebbe comunque tutto inutile.

Intanto secondo l’agenzia Snai parte favorita l’Austria: questo bookmaker quota 1,97 volte la posta in palio il segno 2 per la nazionale allenata da Ralf Rangnick, il pronostico ci dice invece che il segno 1 per il successo della Polonia porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,90 volte quanto avrete messo sul piatto. Infine abbiamo l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: se le cose dovessero andare in questo modo la vostra vincita sarebbe equivalente a 3,50 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita degli Europei 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PREVISIONI SULLE PARTITE DI OGGI

Un’altra puntata dei pronostici degli Europei 2024 ci tiene compagnia oggi, venerdì 21 giugno: ci stiamo avviando alla conclusione della seconda giornata e infatti le partite che vivremo sono quelle per il girone D, il big match Olanda Francia e Polonia Austria, e poi la prima del girone E, vale a dire Slovacchia Ucraina. Il secondo turno della fase a gironi significa che possiamo già cominciare a ipotizzare quale squadre accederanno agli ottavi di finale in anticipo, mentre sulle eliminazioni il quadro potrebbe essere più complesso essendo che si qualificano anche le quattro migliori terze.

Con i pronostici degli Europei 2024 come sempre prendiamo in considerazione le singole partite provando a capire come potrebbero andare le cose sui campi, ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker ufficiali hanno emesso e che sono in continua evoluzione, naturalmente nel quadro dei pronostici degli Europei 2024 procediamo in ordine cronologico e dunque, senza indugiare oltre, andiamo subito a presentare la partita che si gioca alle ore 15:00 e che è già delicatissima per un’Ucraina nettamente sconfitta all’esordio, e che ha bisogno di risollevarsi immediatamente.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: SLOVACCHIA UCRAINA

Possiamo dunque parlare di Slovacchia Ucraina per introdurci ai pronostici degli Europei 2024 di oggi. Come detto la nazionale di Sergiy Rebrov ha aperto malissimo la sua competizione, nettamente battuta dalla Romania. A dire il vero l’Ucraina ha dominato sul piano del gioco e del possesso palla, ma ha subito tre gol senza segnarne: al netto di tutto resta questo dato, così come resta il fatto che la Slovacchia sia stata del tutto cinica e sia riuscita a sfruttare l’occasione avuta nel primo tempo per cogliere una bellissima e forse determinante vittoria contro il favorito Belgio.

I pronostici che l’agenzia Snai ha previsto per Slovacchia Ucraina indicano nella nazionale gialloblu la favorita: il segno 2 sul quale puntare per la sua vittoria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore pari a 3,70 volte l’importo investito per il segno 1 che regola la vittoria della Slovacchia. Il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,30 volte la vostra giocata sulla partita degli Europei 2024.











