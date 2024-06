Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite di oggi (domenica 16 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: ALTRE TRE PARTITE DA SEGUIRE!

Sempre più nel vivo della manifestazione, sempre più nel vivo anche dei pronostici sugli Europei 2024. Già da ieri è iniziato il ritmo delle tre partite al giorno in altrettante fasce orarie, che sarà la caratteristica di gran parte della fase a gironi, quindi dalla metà del pomeriggio fino a sera anche oggi saremo in compagnia di Euro 2024, che ieri sera ci ha proposto il debutto dell’Italia e oggi concederà il debutto ad altre sei Nazionali, tra il girone C e il girone D proseguendo nella prima giornata complessiva del torneo organizzato in Germania.

Le emozioni sono quelle del debutto, quando le sorprese potrebbero essere magari più facilmente possibili, o perché Nazionali molto attese non ingranano subito la marcia giusta oppure perché al contrario qualche rivelazione inizia a mostrarsi in tutto il suo valore. Ecco perché sono affascinanti anche i discorsi e i calcoli relativi alle quote sulle partite e ai possibili favoriti di ogni incontro, tutti temi che volentieri adesso approfondiamo, parlando naturalmente dei pronostici Europei 2024 per quanto riguarda le partite di oggi, domenica 16 giugno.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU POLONIA OLANDA

Andiamo in ordine cronologico e allora sottoponiamo subito alla vostra attenzione per i pronostici Europei 2024 la partita che avrà luogo alle ore 15.00 del pomeriggio, cioè Polonia Olanda. Possiamo dire che si tratta di un gruppo stuzzicante, dal momento che comprende anche la Francia come principale favorita, mentre l’Olanda dovrebbe essere la seconda forza e la Polonia potrebbe essere leggermente in ribasso, ma comunque sempre in grado di fare la sorpresa nel corso dei 90 minuti. Di certo la posta in palio sarà subito alta, perché iniziare con un passo falso dovendo ancora affrontare i Bleus sarebbe un problema non da poco, sia per la Polonia sia per l’Olanda.

Ecco allora che è stuzzicante esaminare le proposte su Polonia Olanda dell’agenzia Snai: nettamente favoriti gli Orange che formalmente sono gli “ospiti”, il segno 2 è proposto a 1,55 contro quota 6,00 per il segno 1 in caso di successo della Polonia. Quanto al pareggio, il segno X vale invece 4,25 volte la giocata. Non dovrebbe essere un match molto ricco di gol, perché l’Over 2,5 è quotato a 1,95 mentre l’Under ha una quotazione di 1,80. Inoltre l’opzione del cosiddetto NoGol (almeno una squadra non segna) è quotata a 1,75, con il Gol invece a un valore pari a 1,97 la posta in palio.

