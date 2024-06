PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: cosa succederà nel derby slavo? (oggi 20 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: FOCUS SLOVENIA SERBIA

Adesso recuperiamo l’ordine cronologico per parlare anche di Slovenia Serbia nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2024, dal momento che questo derby della ex Jugoslavia sarà in programma già alle ore 15.00. Gli sloveni hanno cominciato bene con un pareggio contro la Danimarca, ma risultano essere sfavoriti contro la Serbia, pur reduce dalla sconfitta contro l’Inghilterra. Ecco allora che il segno 1 varrà ben 5,00 volte la posta in palio in caso di vittoria della Slovenia, che formalmente gioca in casa. Il pareggio toccherà invece quota 3,40 in caso di segno X e la vittoria della Serbia (naturalmente segno 2) è quotata a 1,80.

Parlando di Slovenia Serbia possiamo dare spazio anche al numero e alla distribuzione dei gol sempre con le quote dell’agenzia Snai, che propone l’Under 2,5 a 1,77, mentre in caso di Over si arriverebbe alla quota di 1,95. Valori simili anche per l’altra coppia di opzioni che prendiamo in considerazione: infatti l’ipotesi Gol è proposta a 1,77, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,90 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RIECCO IN CAMPO L’ITALIA

Anche i pronostici degli Europei 2024 si fanno più stuzzicanti quando scende in campo l’Italia: è il caso di oggi, giovedì 20 giugno, a maggior ragione perché gli Azzurri del c.t. Luciano Spalletti stasera vivranno il big-match del girone B contro la Spagna, una partita che tre anni fa andò in scena nelle semifinali e che naturalmente rende inevitabile parlare anche delle quote e di chi potrebbero essere i favoriti, discorsi che ci portano a presentare i pronostici degli Europei 2024.

Naturalmente avremo anche altre due partite, che saranno quelle del girone C e quindi con l’Inghilterra che scenderà a sua volta in campo dopo il debutto con vittoria di misura contro la Serbia domenica sera, quindi gli scommettitori avranno veramente tanti spunti di cui tenere conto nelle prossime ore, ma fatalmente in primo piano ci sarà Italia Spagna, la partita con cui possiamo iniziare ad approfondire i temi legati alle quote e ai possibili favoriti di ogni incontro per analizzare anche giovedì 20 giugno i pronostici Europei 2024.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU ITALIA SPAGNA

Sarà l’ultima partita in ordine cronologico, ma naturalmente è quindi Italia Spagna a prendersi la copertina anche per i pronostici Europei 2024. A Gelsenkirchen si giocherà infatti alle ore 21.00 la partita senza dubbio più affascinante dell’intera fase a gironi di Euro 2024, che assomma cinque titoli mondiali e altrettanti europei fra Azzurri e Furie Rosse, un grande classico che si gioca per la quinta edizione consecutiva agli Europei di calcio e pure lo scontro al vertice del girone B, tra la Spagna che all’esordio ha travolto la Croazia e l’Italia che ha piegato l’Albania, seppur con qualche brivido in più.

Ecco allora che possiamo esaminare cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per Italia Spagna nei pronostici Europei 2024: saranno formalmente padroni di casa gli iberici che sono pure favoriti, il segno 1 per un successo della Spagna è proposto a 2,10 contro quota 3,75 per il segno 2, perché comunque anche una vittoria dell’Italia è ipotesi più che possibile. Il segno X si colloca infine a un livello intermedio, con differenze piuttosto ridotte fra i tre segni, perché il pareggio varrà 3,20 volte la giocata per una divisione della posta che lascerebbe Italia e Spagna ancora a pari punti e sempre prime.

