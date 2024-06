DIRETTA SERBIA INGHILTERRA/ Video streaming Rai 1: curiosamente è un inedito (Europei 2024, 16 giugno)

DIRETTA SERBIA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Incredibile o meno che sia, la diretta di Serbia Inghilterra non ha precedenti: sarà una prima assoluta tra queste due nazionali che a loro modo sono storiche, anche se naturalmente quella balcanica ha una vita molto più breve essendo nata solo dopo la guerra di inizio anni Novanta, con l’indipendenza di tutte le varie repubbliche. La Serbia inizialmente ha giocato insieme al Montenegro, per poi separarsi; come già detto ha affrontato varie manifestazioni ma non è mai riuscita a superare la fase a gironi, un cruccio se pensiamo a quanto talento sia sceso in campo nel corso degli anni e anche in epoca recente.

Pronostici Europei 2024/ Quote e previsioni: per i bookmaker l'Inghilterra sarà vincente (16 giugno)

Ad ogni modo, volendo estendere il discorso, possiamo dire che l’Inghilterra ha invece giocato 14 partite contro la Jugoslavia: ne ha vinte cinque pareggiandone altrettante con quattro sconfitte, tra queste una celebre perché risale alla semifinale degli Europei 1968. All’Artemio Franchi di Firenze aveva deciso il gol di Dragan Dzajic, i tre leoni erano rimasti in inferiorità numerica a tre minuti dal 90’ per l’espulsione di Alan Mullery; era l’Inghilterra che due anni prima aveva vinto i Mondiali e si era presentata in Italia da favorita, ma il titolo lo avremmo vinto noi e per i leoni sarebbe iniziata una lunghissima lista di delusioni internazionali, non ancora terminata purtroppo per loro. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Slovenia Danimarca (risultato 0-1) streaming video tv: decide Eriksen (Europei 2024, 16 giugno)

DIRETTA SERBIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La buona notizia riguardo la diretta tv di Serbia Inghilterra è che sarà in chiaro: la partita degli Europei 2024 sarà infatti mandata in onda da Rai Uno e quindi voi potrete seguirla anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri device. Per gli abbonati alla televisione satellitare esiste invece l’alternativa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (numeri 201 e 202 del decoder) ma anche Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, qui per la diretta streaming video vi dovrete affidare, senza costi aggiuntivi, all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SERBIA INGHILTERRA

Formazioni Serbia Inghilterra/ Quote: Bellingham da riserva di lusso a star (Europei 2024, 16 giugno)

SERBIA INGHILTERRA: ECCO I VICE CAMPIONI!

Sono sicuramente ampie le aspettative con cui ci introduciamo alla diretta di Serbia Inghilterra, la partita valida per la prima giornata del gruppo C agli Europei 2024: la ospita la Veltins Arena di Gelsenkirchen e si gioca alle ore 21:00 di domenica 16 giugno. Fanno il loro esordio i vice campioni in carica, che tre anni fa avevano raggiunto una bellissima finale e avevano anche potuto giocarla in casa, ma l’avevano persa ai rigori contro l’Italia e dunque ancora una volta non sono riusciti a fare i conti con la maledizione del dischetto, si ripresentano a questa nuova kermesse sapendo di essere tra i grandi favoriti ma anche di doverlo dimostrare.

Un po’ quello che deve fare la Serbia, con le dovute differenze: nazionale che ha sempre avuto parecchio talento e che anche a questi Europei 2024 arriva con una squadra forte e dalle ottime possibilità, ma che spesso alla prova dei fatti cade prima del dovuto come dimostra il campo anche nelle ultime manifestazioni. Ora allora vedremo come si comporteranno i due team all’esordio, noi ovviamente aspettiamo che la diretta di Serbia Inghilterra ci faccia compagnia ma nel frattempo possiamo andare a introdurre la partita con la lettura approfondita di quelle che sono le probabili formazioni alla Veltins Arena.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA

Verso la diretta Serbia Inghilterra Dragan Stojkovic pensa di cambiare modulo e affidarsi a un 3-4-2-1 con il quale farebbe giocare Tadic, altrimenti destinato alla panchina, sulla trequarti a supporto di Vlahovic e Aleksandar Mitrovic. L’ex Ajax può agire anche sulla corsia, ma qui per caratteristiche sono favoriti Zivkovic e Kostic; a rimanere fuori allora sarebbe un centrocampista tra Ilic e Lukic, probabilmente il secondo, mentre non è in discussione la maglia di Sergej Milinkovic-Savic; in difesa invece ci saranno Milenkovic e il portiere Rajkovic, Stojic e Pavlovic rischiano sulla concorrenza di Gudelj.

Anche Gareth Southgate deve decidere il modulo: con il 4-3-3 Bellingham farebbe la mezzala con Declan Rice in regia e Alexander-Arnold interno, con il 4-2-3-1 il gioiellino del Real Madrid si sposterebbe sulla trequarti agendo in linea con Saka (o Foden, in caso di problemi fisici del primo) e Grealish, mentre Harry Kane sarà chiaramente il centravanti. In difesa Maguire stringe i denti e dovrebbe esserci, in alternativa sarà verosimilmente Guehi ad affiancare Stones perché Walker giocherà terzino destro, sull’altro versante è pronto Trippier mentre il portiere, senza alcun dubbio, sarà Pickford.

SERBIA INGHILTERRA: QUOTE E PRONOSTICO

C’è una netta differenza tra le due nazionali, nel pronostico sulla diretta di Serbia Inghilterra tracciato dall’agenzia Snai: una differenza che nello specifico ci dice che il segno 1 per la vittoria della nazionale balcanica porta in dote un guadagno pari a 7,00 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo dei tre leoni vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,45 volte quella che sarà stata la vostra giocata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore di 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA