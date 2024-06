PRONOSTICI EUROPEI 2024/ Previsioni e quote: il Portogallo è favorito (oggi sabato 22 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: FOCUS TURCHIA PORTOGALLO

Dopo la partita fra le due squadre ancora a secco, ecco Turchia Portogallo che sarà invece lo scontro al vertice del girone F, quindi davvero stuzzicante pure per i pronostici Europei 2024, dalle ore 18.00. I portoghesi hanno vinto solo al 92’ minuto contro la Repubblica Ceca, ma sono comunque favoriti sulla carta contro la Turchia, che ha vinto più nettamente contro la Georgia. Di conseguenza il segno 1 per la vittoria turca varrà ben 5,75 volte la posta in palio; il pareggio toccherà invece quota 4,25 in caso di segno X e infine la nettamente favorita vittoria del Portogallo (naturalmente segno 2) è quotata a 1,55.

Parlando di Turchia Portogallo possiamo dare spazio anche al numero e alla distribuzione dei gol sempre con le quote dell’agenzia Snai, che propone l’Under 2,5 a 2,10, mentre in caso di Over si arriverebbe alla quota di 1,65, quindi si crede in molti gol. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,70, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,05 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANCORA TRE PARTITE DA ANALIZZARE!

Ultimo giorno della seconda giornata della fase a gironi, ultimo nel quale i pronostici degli Europei 2024 ci terranno compagnia con tre partite in altrettante fasce orarie: oggi sabato 22 giugno è una sorta di spartiacque, inoltre sappiamo bene che nella seconda giornata la posta in palio si alza e iniziamo ad avere indicazioni più oneste sui favoriti e quindi sulle quote per i pronostici degli Europei 2024, non solo in base alla teoria ma anche a quanto abbiamo già visto in precedenza per tutte le Nazionali.

Poi certo, una giornata è poco: ad esempio, il Belgio ha esordito con una sconfitta e il Portogallo con una vittoria, ma sia il match dei Diavoli Rossi sia quello dei lusitani avrebbero potuto avere epiloghi ben diversi. I primi verdetti però sono andati in archivio e potrebbero condizionare le partite di oggi, perché ci sarà chi deve rischiare di più e chi potrebbe permettersi di giocare con più prudenza. Anche questo dunque inciderà parlando di quote, possibili favoriti e quindi in generale dei pronostici Europei 2024 per le tre partite odierne.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU GEORGIA REPUBBLICA CECA

Non sarà una partita di cartello, ma quando nella seconda giornata si affrontano due squadre che hanno perso all’esordio l’attenzione deve essere altissima e quindi Georgia Repubblica Ceca diventa particolarmente stuzzicante per i pronostici Europei 2024. La Georgia è al debutto assoluto, già arrivare alla fase finale è stato un bel traguardo ma, dopo il ko contro la Turchia, questa è la partita in cui provarci se si vuole ottenere qualcosa in più, che sarebbe doppiamente storico. La Repubblica Ceca invece è stata beffata contro il Portogallo e adesso deve vincere la partita teoricamente più facile del girone se vuole rilanciare le proprie ambizioni.

Ecco allora che uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per Georgia Repubblica Ceca diventa doveroso nei pronostici Europei 2024: ad Amburgo saranno formalmente padroni di casa i caucasici, che tuttavia partono sfavoriti perché il segno 1 per un successo della Georgia è proposto a quota 5,00 contro il valore di appena 1,70 volte la posta in palio per il segno 2, perché una vittoria della Repubblica Ceca è ipotesi ben più possibile. Il segno X si colloca infine a un livello intermedio, perché il pareggio varrà 3,85 volte la giocata, ma dobbiamo che questo esito rischierebbe di scontentare tutti.

