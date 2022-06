Pronostici Germania Italia/ Quote e previsioni sulla partita di Nations League

PRONOSTICI GERMANIA ITALIA: LE PREVISIONI AL BORUSSIA PARK

Parlando dei pronostici di Germania Italia, consideriamo naturalmente la partita che si gioca al Borussia Park di Monchengladbach per la Nations League 2022-2023: appuntamento alle ore 20:45 di martedì 14 giugno, siamo nella quarta giornata che è anche l’ultima di questo tour de force che conclude idealmente la stagione, dunque si tornerà poi in campo a settembre per le ultime due gare del girone che ci diranno quale nazionale conquisterà la qualificazione alla Final Four. Al momento l’Italia è prima nel gruppo 3 della Lega A, ma c’è grande equilibrio: quattro delle sei partite giocate sono terminate in parità.

Tra queste, anche quella di Bologna che ha inaugurato il percorso delle due nazionali in Nations League: era finita con il risultato di 1-1 e, se poi gli azzurri sono riusciti a battere l’Ungheria prendendosi appunto la leadership nel girone, la Germania ha pareggiato in altre due occasioni e quindi insegue, con il rischio che una sconfitta stasera la ponga come principale candidata per una clamorosa retrocessione in Lega B. Ad ogni modo staremo a vedere come andranno le cose: mentre aspettiamo che si giochi, proviamo ad addentrarci più in profondità nei pronostici di Germania Italia con l’analisi delle quote previste dai bookmaker.

PRONOSTICI GERMANIA ITALIA: LE QUOTE

Vediamo allora cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per i pronostici di Germania Italia, la partita di Nations League che tra poco ci farà compagnia. Intanto dobbiamo dire che il bookmaker in questione ha raccolto delle giocate che tirano decisamente dalla parte dei tedeschi: sarà per il fattore campo o altro, per questa sera si crede poco nell’eventuale colpo degli azzurri, e allora anche per questo puntare sul segno 2 per la vittoria dell’Italia sarebbe maggiormente redditizio. Questa eventualità vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

L’ipotesi della vittoria della Germania, qui al Borussia Park di Monchengladbach, ha un valore minore e infatti la Snai ha posto una quota che, sul segno 1, porterebbe in dote una vincita che ammonta a 1,73 volte la vostra giocata sulla partita di Nations League. Abbiamo poi il segno X che, come sempre, identifica la possibilità che il match termini nuovamente in parità: in questo caso la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,70 volte l’importo che avrete investito. Vedremo quindi come andranno le cose e se i pronostici su Germania Italia di Nations League saranno rispettati…











