Pronostici Inghilterra Italia/ Quote e previsioni sulla partita di Nations League

PRONOSTICI INGHILTERRA ITALIA: LE PREVISIONI SULLA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

I pronostici di Inghilterra Italia ci conducono a parlare di una partita che, sabato 11 giugno alle ore 20:45, si gioca al Molineux di Wolverhampton: non siamo a Wembley ma comunque in terra inglese, e allora questo appuntamento per la terza giornata di Nations League evoca ancor più quella serata di esattamente 11 mesi fa, quando battendo i tre leoni ai rigori ci laureammo campioni d’Europa. Sembra trascorso un secolo: è passata tanta acqua sotto i ponti, nel frattempo abbiamo perso la seconda qualificazione al Mondiale in fila e siamo entrati in una spirale negativa di risultati, tornando finalmente a vincere contro l’Ungheria.

Una nazionale che Roberto Mancini sta nuovamente sperimentando, questa volta trovandosi di fronte a tante defezioni dell’ultima ora; l’Inghilterra di Gareth Southgate invece anche in questa Nations League prosegue con il gruppo arrivato ad un passo dal sogno, come è giusto che sia anche perché si tratta comunque di una nazionale giovane, che può dare ancora tanto e che giustamente si presenterà così al Mondiale in Qatar. Con i pronostici di Inghilterra Italia valutiamo allora quello che ci dicono le quote dell’agenzia Snai, per una partita che certamente è meno importante rispetto alla finale degli Europei ma conta sempre molto, anche per la rivalità tra le due nazionali…

PRONOSTICI INGHILTERRA ITALIA: TRE LEONI FAVORITI

Ecco allora la nostra valutazione sui pronostici di Inghilterra Italia, la partita valida per la terza giornata di Nations League. La Snai ci dice subito qualcosa di interessante: a essere favoriti a Wolverhampton sono i tre leoni, anche se hanno iniziato il gruppo 3 di Lega A perdendo in Ungheria e poi hanno proseguito salvandosi nel finale in Germania, solo grazie a un rigore. Ad ogni modo contano le quote, che come sappiamo sono generate da chi punta: in questo caso il segno 1 che identifica la vittoria dell’Inghilterra vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 1,77 volte quanto messo sul piatto.

Basterebbe questo valore a dirci di come i tre leoni partano con i favori dei pronostici per la Nations League, ma poi scopriamo che il segno 2 (sul quale puntare per il successo esterno dell’Italia) porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la vostra giocata, e dunque abbiamo una certa differenza tra le due quote. Nel mezzo, più o meno, sta l’eventualità del pareggio: se pensate che possa uscire questo risultato al Molineux dovrete giocare il segno X, e il bookmaker in questione vi premierebbe con una cifra che corrisponde a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire su Inghilterra Italia.











