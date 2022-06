PRONOSTICI ITALIA UNGHERIA: QUOTE E PREVISIONI SULLA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

Con i pronostici di Italia Ungheria ci lanciamo verso la partita che vale per la Lega A di Nations League: siamo nel gruppo 3 e gli azzurri sono nuovamente in casa, stavolta a Cesena, dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania con il quale, se non altro, si è intravisto qualcosa di meglio rispetto alla brutta figura di qualche giorno prima, quando a Wembley l’Argentina ci ha demoliti nella Finalissima acuendo il nostro senso di difficoltà, generato come ben sappiamo con il calo che ha portato a mancare la qualificazione ai Mondiali in Qatar, uno scenario che purtroppo si è ripetuto rispetto al torneo che abbiamo saltato in Russia nel 2018.

Diretta/ Bielorussia Azerbaijan (risultato finale 0-0): un punto a testa!

Adesso con i pronostici di Italia Ungheria analizziamo la sfida del Manuzzi: il contesto della Nations League se vogliamo è ancora “minore”, ma non giocando la Coppa del Mondo la nostra nazionale dovrà approfittare di questa competizione per provare a crescere, esattamente come aveva fatto ai tempi del flop di Giampiero Ventura (e ricordiamo come è finita lo scorso luglio). I magiari sabato scorso hanno battuto l’Inghilterra a Budapest: meritano rispetto e sappiamo che Marco Rossi è un ottimo CT, nonostante questo noi siamo favoriti ma vediamolo nel dettaglio, perché sui pronostici di Italia Ungheria per la Nations League stiamo per fare il nostro consueto approfondimento.

Diretta/ Andorra Moldavia (risultato finale 0-0): un punto a testa per le due squadre

PRONOSTICI ITALIA UNGHERIA: AZZURRI FAVORITI

Ecco allora che per i pronostici di Italia Ungheria, seconda giornata nel gruppo 3 per la Lega A di Nations League, possiamo considerare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per tracciare un pronostico. Dicevamo in precedenza che gli azzurri sono favoriti: giocano in casa, ma soprattutto guardando il quadro generale e il valore delle due rose è evidente che, nonostante il momento complicato, l’Italia abbia comunque qualcosa in più. Ciò non significa che a Cesena arriverà per forza di cose una vittoria, ma intanto le quote sono lì da valutare.

DIRETTA/ Austria Danimarca (risultato finale 1-2): Stryger-Larsen decide il match!

Il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria della nostra nazionale vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a 1,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno X regola il pareggio, e già qui c’è buona distanza visto che la vincita prevista da questo bookmaker è di 4,50 volte la vostra giocata; infine abbiamo l’eventualità della vittoria esterna dell’Ungheria, per la Snai questo risultato nella partita di Nations League ha un valore che equivale a 8,25 l’importo che investirete. Vedremo allora se questi pronostici di Italia Ungheria saranno confermati dal campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA