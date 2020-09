Pronostici Nations League/ Quote e previsioni: c’è l’Italia di Mancini!

Nuovo appuntamento con i pronostici di Nations League: oggi lunedì 7 settembre diamo il via al secondo turno della manifestazione targata UEFA e riservata alle nazionali. Dove tra i tanti big match messi in programma oggi, certo spicca, alle ore 20.45 tra le mura della Johann Cruijff Arena di Amsterdam l’impegno tra Olanda e Italia, con gli azzurri di Mancini chiamati al riscatto dopo il pareggio recuperato contro la Bosnia solo pochi giorni fa. Chiaramente poi i riflettori non saranno solo per gli azzurri considerato che il programma odierno tra le 4 leghe vedrà in campo ben otto incontri. E qui vale notare la partita tra Bosnia e Polonia, prevista sempre alle ore 20.45, ma pure l’incontro tra Kazakistan e Bielorussia, con cui cominceremo ufficialmente questa giornata dedicata alla Nations League, a partire dalle ore 16.00. Andiamo allora a vedere da vicino che cosa ci possono dire i pronostici di Nations League per i principali incontri in programma oggi, lunedì 7 settembre.

PRONOSTICO OLANDA ITALIA

Complice il pareggio rimediato nel primo turno, come pure il successo oranje firmato contro la Polonia nella stessa occasione, per i pronostici di Nations League per la sfida degli azzurri di Mancini, duole segnalar che non sono i nostri beniamini i netti favoriti. Pesa senza dubbio in tal senso la prestazione opaca offerta dai nostri al Franchi solo pochi giorni fa e il ritardo di condizione di molti dei giocatori di Mancini, inevitabile visto il calendario fitto di questa estate, dove è stato ben poco il tempo per riposare. Chiaramente la sorpresa è dietro l’angolo: l’Olanda è formazione compatta e solida, ma Immobile e compagni potrebbero anche riuscire a scardinare lo schieramento di Lodeweges.

PRONOSTICO BOSNIA POLONIA

Pronostico invece ben difficile da leggere quello della sfida tra Bosnia e Polonia, che avrà luogo alle ore 20.45 a Fenica. I polacchi infatti arrivano dal KO con l’Olanda del primo turno, ma nei (pochi) precedenti con i bosniaci, la squadra biancorossa non ha mai perso: senza poi il suo asso Robert Lewandowski (che si gode vacanze extra dopo la vittoria di Champions League col Bayern) potrebbe soffrire ancora. Specie se in casa della Bosnia Edin Dzeko si accenderà nuovamente, come fatto contro l’Italia. Insomma la partita si annuncia aperta e gli episodi potrebbero rivelarsi decisivi.



