Vincitore Champions League 2020/ Albo d’oro: Bayern punta al sesto trofeo e il Psg..

Tra Psg e Bayern Monaco chi oggi sarà il vincitore della Champions League 2020? Solo il campo ce lo dirà e solo tra poche ore infatti si accenderanno i riflettori all’Estadio Da Luz di Lisbona, dove questa sera alle ore 21.00 è atteso l’ultimo verdetto della prima coppa UEFA: ripercorriamo dunque anche l’albo d’oro della Champions League, che tocca oggi la sua edizione numero 65. Siamo infatti impazienti di scoprire se questo prestigioso elenco di campioni del continente vedrà per la prima volta il nome del Psg, oppure accoglierà nuovamente il club del Bayern Monaco: ben ricordiamo infatti che le due società, oggi presenti nella finale di Lisbona, hanno un rapporto ben diverso con la prima competizione della UEFA. Se i tedeschi infatti hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della Champions league già in ben cinque occasioni e puntano dunque a diventare vincitore della coppa per la sesta volta nella loro storia, per il Paris Saint Germain, quella di questa sera sarà un’occasione unica nel suo genere. Mai infatti la formazione francese, prima di questa edizione 2019-20 è riuscita ad andare così lontano nella competizione, e oggi disputerà la sua prima finale: un bel traguardo per Tuchel che ora sogna in grande e spera di essere lui il vincitore della Champions league 2019-20.

ALBO D’ORO E VINCITORE CHAMPIONS LEAGUE 2020: CHI TRA PSG E BAYERN MONACO?

Ma oltre ai trascorsi di Psg e Bayern Monaco nella prima competizione Uefa, alla vigilia della finale numero 65 della manifestazione, è certo bene dare un occhio al quadro generale dell’albo d’oro della Champions League, giusto per rinfrescarci la memoria. In attesa di sapere chi oggi sarà il vincitore dell’edizione 2011-20 vale infatti certo la pena segnalare che il club dei record per la coppa delle grandi orecchie è certo il Real Madrid, che ha fatto sue ben 13 edizioni: subito dietro c’è il Milan che vanta in bacheca sette trofei, mentre chiude il podio il Liverpool, che da campione in carica e vincitore della Champions League 2018-19 ha dunque sei trofei, uno in più del Bayern Monaco (impaziente però di fare la storia). Va poi aggiunto che negli ultimi anni non abbiamo osservato una grande alternanza di nomi come vincitore della Champions league e in tal senso i contendenti in campo questa sera, Psg e Bayern Monaco, sono “quasi” una novità. Considerando infatti le ultime cinque edizioni, ecco che dal 2014-15, vediamo che a dominare l’albo d’oro della Champions league sono state le squadre spagnole, con un’edizione vinta dal Barcellona a Berlino e ben tre vittorie di fila conseguite dal Real Madrid, che ha dunque superato di fina nella finale Atletico Madrid, Juventus e Liverpool. Furono poi i Reds a vendicarsi l’anno dopo, trovando il sesto trofeo della loro storia, superando per 2-0 il Tottenham al Wanda Metropolitano. E dopo tanto dominio di club inglesi e spagnoli, ecco che torna in auge la scuola tedesca come quella francese: chi tra Psg e Bayern Monaco sarà il vincitore della Champions league 2019-20 e stasera scriverà il suo nome nell’albo d’oro? Solo il campo ce lo dirà.



