Pronostici Nations League/ Quote e previsioni sulle partite (giovedì 3 settembre)

Si apre la panoramica sui pronostici di Nations League: la competizione ideata dalla UEFA per snellire e sfoltire le amichevoli internazionali giunge alla sua seconda edizione e inizia giovedì 3 settembre. La formula è sempre la stessa dal punto di vista della Final Four e delle promozioni e retrocessioni, ma è leggermente cambiato il contesto: infatti la Lega A, quella in cui si gioca il titolo, ha acquisito 4 nazionali in più e dunque i gironi (che restano quattro) prevedranno per l’appunto quattro avversarie. L’Italia, lo ricordiamo, è finita con Polonia (come due anni fa), Olanda e Bosnia e proprio contro il Paese dei Balcani aprirà il suo percorso; questa sera siamo attesi ad un solo big match perché tutte le altre sfide riguardano le leghe minori. Ad ogni modo, presentato il contesto è ora il momento di metterci comodi e iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Nations League, aiutandoci con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: GERMANIA SPAGNA

Eccolo il big match: si gioca a Stoccarda, e mette a confronto la nazionale forse più costante al mondo e quella che ha dominato per cinque anni vincendo due Europei e un Mondiale. Entrambe sono in fase di ricostruzione, come dimostrato dal flop accusato in Russia due anni fa; la Germania peraltro era anche retrocessa nella Lega B di Nations League, salvo poi essere ripescata per quanto abbiamo detto più sopra.

E’ una sfida tra Joachim Loew e Luis Enrique, e tra due gruppi che stanno provando a rivoluzionare le rose con giovani interessanti; difficile capire chi possa essere favorita, e infatti nei pronostici della Snai notiamo un equilibrio sancito dalla minima differenza tra i valori posti sul segno 1 (vittoria Germania) e il segno 2 (successo della Roja), rispettivamente a 2,45 e 2,85 volte quello che deciderete di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: RUSSIA E SERBIA

Altra partita comunque interessante, qui siamo nella Lega B e troviamo nel gruppo 3 due nazionali che dovranno affrontare anche Turchia e Ungheria. Incertezza, perché sia la Russia che la Serbia non avevano demeritato al Mondiale: certo i balcanici erano stati eliminati al primo turno, ma mostrando un ottimo calcio e una rosa ancora giovane che ha tanti margini di miglioramento.

La nazionale di casa si era presa i quarti, risultato sorprendente per quella che era la qualità del gruppo; tanti elementi di quella squadra per ora non hanno confermato le aspettative (ricordate Golovin?) e la sensazione è che ci sia ancora tanta strada da fare per tornare ai livelli della “antenata” Unione Sovietica. Nel frattempo, per questa partita diciamo che i pronostici segnati dalla Snai indicano nella Russia la favorita: vale 2,55 il segno 1 per la sua vittoria mentre siamo a 2,90 la puntata per il segno 2 sul quale puntare per il successo della Serbia, dunque anche in questo caso situazione equilibrata e pareggio – segno X – che paga più di tutti, nello specifico 3,10 volte la giocata.

