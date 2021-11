Pronostici qualificazioni Mondiali 2022/ Quote e favoriti per le partite di oggi

I pronostici sulle qualificazioni ai Mondiali 2022 catalizzano in questi giorni l’attenzione degli appassionati di scommesse, che concentrano la loro attenzione sugli incontri che stabiliranno chi andrà in Qatar l’anno prossimo. Siamo ormai agli sgoccioli di questa fase, i verdetti sono già stati decisi o lo saranno a brevissimo. Facciamo dunque una panoramica dei pronostici qualificazioni Mondiali 2022 dando uno sguardo alle quote per alcune partite di spicco in programma oggi, venerdì 12 novembre 2019.

In copertina ci sarà naturalmente Italia Svizzera, partita di fondamentale importanza per gli Azzurri di Roberto Mancini: ci concentriamo dunque in sede di pronostici qualificazioni Mondiali 2022 sul match allo stadio Olimpico di Roma, ma anche sulla partita dell’Inghilterra che sarà l’altra big europea impegnata oggi, in un venerdì sera all’insegna del grande calcio internazionale.

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

PRONOSTICO ITALIA SVIZZERA

Partita che ci fa ricordare i recenti Europei, già a giugno si giocò Italia Svizzera a Roma e finì con il nostro successo per 3-0. Lo stesso epilogo ci consegnerebbe di fatto un posto ai Mondiali (anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare in ogni caso lunedì), ma la Svizzera è avversario comunque ostico e si gioca a sua volta una bella fetta delle speranze. Gli Azzurri di Roberto Mancini sono comunque favoriti e il segno 1 è quotato dall’agenzia Snai a 1,55 volte la posta in palio.

PRONOSTICO INGHILTERRA ALBANIA

L’Inghilterra che a luglio fu nostra grande rivale nella finale degli Europei è ad un passo dal traguardo e il calendario aiuta, dal momento che oggi gioca in casa contro l’Albania e lunedì sarà attesa da San Marino. Insomma, per il c.t. Gareth Southgate non dovrebbero esserci imprevisti fin dalla partita di questa sera, che vede gli inglesi nettamente favoriti, come dimostra la quotazione di 1,12 sul segno 1 da parte dell’agenzia Snai.



