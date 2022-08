Pronostici Real Madrid Eintracht, Supercoppa Europea/ Quote e previsioni

PRONOSTICI REAL MADRID EINTRACHT: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici su Real Madrid Eintracht per la Supercoppa Europea, attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, mercoledì 10 agosto 2022, perché questa sera ci sarà la partita decisiva per assegnare il titolo tra la squadra campione d’Europa, che è il Real Madrid, e quella detentrice della Europa League, cioè l’Eintracht Francoforte, per questa Supercoppa Europea che, come sempre, sarà il ponte tra la stagione ormai conclusa e quella che sta cominciando. La Supercoppa Europea Real Madrid Eintracht promette di regalarci grandi emozioni allo Stadio Olimpico di Helsinki, capitale della Finlandia.

Quindi, sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la Supercoppa Europea Real Madrid Eintracht nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Real Madrid Eintracht per la Supercoppa Europea in programma oggi, mercoledì 10 agosto 2022.

PRONOSTICI REAL MADRID EINTRACHT, SUPERCOPPA EUROPEA

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Real Madrid Eintracht per la Supercoppa Europea: naturalmente sulla carta gli spagnoli di Carlo Ancelotti, reduci dalla doppietta Liga-Champions League nella scorsa stagione, hanno qualcosa in più, tuttavia ad inizio stagione le sorprese sono dietro l’angolo. L’Eintracht Francoforte deve però già riscattarsi, perché la prima giornata della nuova Bundesliga tedesca ha visto la sconfitta per 1-6 in casa dei detentori della Europa League al cospetto del Bayern Monaco.

L’agenzia di scommesse sportive Snai indica di conseguenza una vittoria del Real Madrid come l’ipotesi nettamente più probabile questa sera a Helsinki e propone dunque il segno 1 (il Real Madrid infatti formalmente giocherà in casa) a 1,45 volte la posta in palio, ma in una partita secca con in più il fascino di un trofeo europeo da assegnare è naturalmente impossibile sbilanciarsi troppo, anche se il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno da questo punto di vista una esperienza senza paragoni al mondo.











