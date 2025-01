PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE E LE PREVISIONI SUI RECUPERI

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia con un infrasettimanale “atipico”: tra martedì 14 e mercoledì 15 gennaio sono infatti in programma tre partite che valgono come recuperi della 19^ giornata. Ricordiamo che questi tre match non erano stati disputati perché in concomitanza c’era la Supercoppa Italiana, di stanza a Riyadh: Atalanta, Inter, Juventus e Milan erano impegnate in questa competizione, ma la Lega Serie A è riuscita a piazzare questi recuperi a stretto giro di posta e dunque almeno qualche squadra si rimette in pari, non tutte perché poi andranno recuperate anche Bologna Milan e Fiorentina Inter, sospese o interrotte per motivi decisamente diversi.

Sicuramente nei pronostici Serie A per questi recuperi spicca Atalanta Juventus, partita nella quale la Dea potrebbe rinverdire il sogno scudetto mentre i bianconeri devono scrollarsi di dosso la “pareggite” e un momento poco brillante e pieno di dubbi. Occhio anche al Milan che va a giocare sul campo di un Como che crede nella salvezza, ai rossoneri servono punti per la rincorsa in Champions League che è un obiettivo anche del Bologna, il quale però è ospite dell’Inter che virtualmente potrebbe essere in testa alla classifica. Senza indugiare oltre dunque andiamo a scoprire qualcosa in più sui pronostici Serie A, con le quote dei bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: COMO MILAN

Partiamo allora da Como Milan nell’analisi dei pronostici Serie A, partita intrigante tra Cesc Fabregas e Sergio Conceiçao che sono due allenatori diversi anche come filosofia. Il Como sta facendo discretamente bene e continua a inseguire una salvezza che per quanto visto finora sarebbe meritata; il Milan ha vinto la Supercoppa in maniera inaspettata e pochi giorni dopo aver esonerato Paulo Fonseca, in campionato però deve inseguire con il rischio di staccarsi dalle prime della classifica, il pareggio interno contro il Cagliari dopo il trionfo di Riyadh ha nuovamente esposto qualche problema di fondo.

Milan comunque favorito al Sinigaglia secondo i pronostici della Snai, perché il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 1,90 volte la giocata laddove il segno 1, che identifica l’ipotesi del successo del Como, porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, in questo caso ha un valore che ammonta a 3,55 l’importo investito sull’imminente partita di recupero.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA JUVENTUS

Atalanta Juventus è certamente il big match, e per i pronostici Serie A rappresenta un’intrigante valutazione: molto meglio la Dea che continua a macinare punti e, sia pur frenata dall’Udinese, resta in corsa per uno scudetto che, dopo l’Europa League, andrebbe a sublimare un percorso straordinario che dura ormai da anni, resta l’amaro in bocca per come è stata gestita la Supercoppa ma questo è vero anche per la Juventus, che ha gettato alle ortiche la semifinale contro il Milan e poi non è stata capace di ripartire in campionato, il pareggio nel derby è stato il dodicesimo in 19 partita di Serie A.

In questa partita c’è equilibrio secondo la Snai, ma l’Atalanta è comunque favorita: il segno 1 che regola la sua vittoria vale 2,10 volte la posta in palio, invece l’opzione sull’affermazione della Juventus, segno 2, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,90 volte la giocata, quindi possiamo dire che la differenza ci sia. Abbiamo sostanzialmente nel mezzo l’eventualità del pareggio, per la quale puntare l’investimento sul segno X: con questo bookmaker arriveremmo a una vincita corrispondente a 3,05 la somma messa sul tavolo.