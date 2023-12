PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 15^ giornata: cosa succederà al Bentegodi? (9-10 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: VERONA LAZIO

L’analisi dei pronostici di Serie A ci porta a parlare di Verona Lazio: una partita intrigante quella del Bentegodi, dove la Lazio cerca conferme e soprattutto un migliore passo in trasferta (cinque sconfitte in sette gare) per avvicinare ancor più la zona Champions League dopo essere partita male in campionato, e dove il Verona reduce da due pareggi agguantati per il rotto della cuffia vuole sfruttare un momento comunque positivo sul piano della fiducia, e tornare a una vittoria che manca da 12 giornate ricordando che all’esordio su questo campo era stata battuta l’altra squadra della capitale e cioè la Roma.

I pronostici di Serie A tracciati dalla Snai considerano ovviamente la Lazio come squadra favorita: il segno 2 per la vittoria biancoceleste vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,97 volte quanto puntato, mentre il segno 1 che identifica il successo del Verona ha un valore che ammonta a 3,90 volte la vostra giocata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 15^ GIORNATA

È nuovamente tempo di parlare di pronostici di Serie A: dopo aver assistito al big match dell’Allianz Stadium, la 15^ giornata del massimo campionato di calcio prosegue con le partite che si giocano sabato 9 e domenica 10 dicembre, senza dimenticare ovviamente i due posticipi di lunedì 11. Il focus con i pronostici di Serie A sarà in particolar modo sulle sfide di questa due giorni; il campionato si fa sempre più entusiasmante, e oggi ci propone un’altra bellissima partita in Atalanta Milan ma anche la capolista Inter che ospita l’Udinese, reduce dal beffardo pareggio nel derby triveneto.

Dovremo invece aspettare la domenica per Roma Fiorentina, nella quale due squadre in lotta per la zona Champions League si affrontano in 90 minuti delicate per entrambe; scopriremo anche se le ambizioni del Bologna di trovare un posto in Europa saranno confermate nella trasferta di Salerno contro l’ultima in classifica, e poi altro ancora. Concentriamoci dunque su quanto i pronostici di Serie A portano in dote, come sempre nell’ipotesi sulle varie partite ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai vari bookmaker, in particolare cominciando dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA MILAN

Inevitabile allora partire da Atalanta Milan per parlare dei pronostici di Serie A. La Dea in questa stagione ha un rendimento ondivago, e soprattutto negativo in trasferta: anche lo scorso lunedì ha perso male fuori casa, battuta dal Torino del grande ex Duvan Zapata che proprio contro la Dea si è ritrovato segnando due gol. Il Milan invece ha idealmente ripreso la sua marcia battendo il Frosinone, ma Stefano Pioli è ancora in emergenza infortuni e soprattutto si trova a pochi giorni dalla partita decisiva in Champions League, perché a Newcastle per i rossoneri potrebbe anche arrivare la fine dell’avventura europea di questa stagione.

Dunque abbiamo una partita che entrambe le squadre devono prendere con le pinze, perché è parecchio delicata e conta molto sia per la Dea che per il Diavolo. L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie A ci dice che la favorita per la vittoria è l’Atalanta: il segno 1 che regola questa ipotesi vi farebbe guadagnare 2,50 volte la cifra che avrete pensato di investire sulla partita, per contro il segno 2 per il successo esterno del Milan porta in dote una vincita che corrisponde a 2,90 volte la somma giocata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete ovviamente puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una somma pari a 3,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

