PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 16^ giornata: tutto scontato al Maradona? (16-17 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI CAGLIARI

Parlando ancora dei pronostici di Serie A presentiamo adesso Napoli Cagliari, partita da grande ex per Claudio Ranieri che ha allenato i partenopei 30 anni fa, ma partita da ex anche per Walter Mazzarri che ha negli isolani l’ultimo club con cui ha lavorato prima di sostituire Rudi Garcia. Il Napoli arriva a questo match con gli ottavi di Champions League in tasca, ma in campionato la situazione è delicata: attualmente i partenopei sarebbero fuori anche dall’Europa League, hanno 24 punti e un ritardo di ben 14 lunghezze dalla capolista Inter, forse meno indicativo il -17 rispetto alla passata stagione che però è un margine davvero troppo ampio.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Torino favorito allo Stirpe (15^ giornata, 10 dicembre 2023)

Il Cagliari, galvanizzato dalla vittoria con grande rimonta contro il Sassuolo, è uscito dalla zona retrocessione: chiaramente potrebbe rientrarci presto ma per il momento Ranieri se la gode. I pronostici di Serie A sanciti dalla Snai ovviamente indicano nel Napoli la grande favorita: il segno 1 per la vittoria partenopea vale 1,30 volte quanto messo sul piatto mentre per il segno 2 che regola il successo degli isolani siamo a ben 9,00 volte la vostra giocata, l’ipotesi del pareggio – per la quale puntare sul segno X – con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,50 volte l’importo investito. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni 14^ giornata: che cosa succederà all'Olimpico? (2-3 dicembre 2023)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 16^ GIORNATA

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A fa riferimento alla 16^ giornata: come sappiamo si è aperta con l’anticipo di Marassi, ma sabato 16 dicembre avremo altri tre anticipi (come da copione) e poi il giorno seguente altre cinque partite, dunque un solo posticipo del lunedì per questo turno che ci avvicina sensibilmente alla conclusione del girone di andata. Dopo gli ultimi risultati Inter e Juventus hanno preso un bel margine sulla concorrenza: i bianconeri sono entrati nella sedicesima giornata con 7 punti di vantaggio sul Milan, sconfitto a Bergamo in pieno recupero.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 13^ giornata: tutto sul match a San Siro! (25-26 novembre 2023)

Di conseguenza potremmo avere una fuga a due verso lo scudetto ma chiaramente è ancora presto per dirlo e potrebbero succedere tante cose, in più nel parlare dei pronostici di Serie A bisogna anche considerare quello che avviene in altre posizioni della classifica perché, per esempio, la corsa alla salvezza è davvero interessante e già questo sabato ci sono due squadre coinvolte, più una terza che deve comunque stare attenta a non tirare troppo la corda. Iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per questa imminente sedicesima giornata.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE FROSINONE

Con i pronostici di Serie A iniziamo la nostra analisi da Lecce Frosinone. È una partita davvero molto intrigante: il Lecce è la squadra di cui parlavamo in precedenza, in questo momento ha un buon margine sulla terzultima posizione ma chiaramente non si può dire ancora al sicuro, lunedì scorso ha perso una bella occasione ma è anche stato sfortunato perché, in vantaggio a Empoli, è stato recuperato con un autogol anche se poi ha anche rischiato di perdere. In generale la squadra di Roberto D’Aversa sta facendo molto bene, ancora meglio però il Frosinone che da molti era considerato spacciato e invece si sta trascinando quasi verso la parte alta della classifica.

L’agenzia Snai tuttavia, per questa sfida del Via del Mare, considera il Lecce favorito: certo c’è equilibrio, ma anche una buona differenza tra il valore posto sul segno 1 (2,15 volte quanto messo sul piatto) e quello che accompagna il segno 2, vale a dire 3,45 volte la somma che avrete pensato di investire. Abbiamo poi l’opzione del pareggio, un risultato che potrebbe mettere d’accordo le due squadre: in questo caso il bookmaker di cui stiamo parlando vi premierebbe, avendo puntato sul segno X, con un guadagno che corrisponde a 3,30 volte la vostra giocata sulla partita che va in scena al Via del Mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA