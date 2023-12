RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Che passo per il Bologna! Diretta gol live score (oggi 10 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA RIVELAZIONE

Parlando dei risultati Serie A, vogliamo adesso spendere qualche parola anche per il Bologna, che è sicuramente una rivelazione del campionato. Si sapeva che i rossoblù di Thiago Motta avrebbero potuto fare bene, ma che fossero addirittura in lotta per il quarto posto probabilmente nemmeno a Bologna avrebbero osato sognarlo. Anzi, ci sono addirittura dei rimpianti per alcune decisioni arbitrali avverse o comunque alcuni episodi sfortunati, come domenica scorsa a Lecce, senza i quali gli emiliani avrebbero potuto essere davvero al quarto posto.

In ogni caso è una stagione fantastica per il Bologna, che oggi ha il dovere di provare ad approfittare di un incrocio sulla carta agevole contro la Salernitana per salire ancora più in alto. Sognare non costa nulla, per il Bologna anche la qualificazione in Europa o Conference League sarebbe un traguardo notevole, da inseguire senza troppe pressioni per confermare il valore messo in mostra in questi primi tre mesi e mezzo della stagione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO ROMA FIORENTINA!

I risultati Serie A saranno ovviamente protagonisti anche oggi, domenica 10 dicembre 2023, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Dobbiamo però essere sinceri e notare che, quando si esagera con lo spezzatino, si rischia di svuotare d’interesse la domenica: hanno già giocato le quattro italiane di Champions League più Juventus e Atalanta, ci saranno comunque due posticipi domani (restiamo perplessi soprattutto per quello delle 18.30) e così oggi ci attendono solamente quattro partite in una domenica un po’ sgonfia.

Naturalmente però non mancheranno temi e spunti d’interesse anche nelle prossime ore con i risultati Serie A per la domenica della quindicesima giornata di campionato: si comincerà alle ore 12.30 con Frosinone Torino, poi ecco alle ore 15.00 Monza Genoa, seguita alle ore 18.00 da Salernitana Bologna ed infine il big-match della domenica sarà sicuramente alle ore 20.45 Roma Fiorentina, mentre per completare la classifica di Serie A bisognerà appunto aspettare i due posticipi del lunedì.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Ecco allora che non facciamo fatica a definire Roma Fiorentina come il big-match della domenica per i risultati Serie A. Sarà una sfida diretta fra due squadre ambiziose, separate da un solo punto in classifica in favore dei giallorossi, che hanno 24 punti contro i 23 dei viola. Nel mirino per entrambe c’è la qualificazione in Champions League, magari sperando che l’Italia riesca a portare a cinque i propri posti nella prossima edizione, che vedrà un cambio di regolamento. In ogni caso, saranno in palio punti molto pesanti stasera allo stadio Olimpico.

La Roma di José Mourinho arriva dalla preziosa vittoria in rimonta sul campo del Sassuolo, il bottino è di 10 punti nelle ultime quattro giornate con tre vittorie e un pareggio dopo la sconfitta contro l’Inter, che è d’altronde l’unico ko nelle ultime otto giornate per una Roma che ha finalmente ingranato la giusta marcia dopo il pessimo inizio di campionato. Il discorso è opposto per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che aveva fatto benissimo nelle prime otto giornate di campionato, poi ha infilato tre sconfitte consecutive anche se adesso arriva dal 3-0 contro la Salernitana che l’ha rimessa in scia al quarto posto in questa lotta così sentita.

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

ore 12.30 Frosinone Torino

ore 15.00 Monza Genoa

ore 18.00 Salernitana Bologna

ore 20.45 Roma Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma, Napoli 24

Fiorentina, Atalanta 23

Bologna 22

Lazio 21

Torino 19

Monza, Frosinone 18

Lecce 16

Genoa, Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli, Verona 11

Cagliari 10

Salernitana 8











