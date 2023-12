PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 18^ giornata: che cosa succederà a Marassi? (29-30 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: GENOA INTER

Proseguendo la nostra analisi sui pronostici di Serie A parliamo adesso di Genoa Inter. Una partita che appare segnata, anche se il Grifone nell’ultimo turno ha battuto un colpo importante vincendo a Reggio Emilia: tre punti con cui Alberto Gilardino ha sensibilmente avvicinato la salvezza – per quanto possa contare adesso – ma chiaramente l’Inter rimane la capolista del campionato e, vincendo oggi, si prenderebbe anche il titolo di campione d’inverno co una giornata di anticipo, avendo già allungato a +11 sul Milan che occupa la terza posizione.

I pronostici di Serie A stabiliti dall’agenzia Snai ci dicono ovviamente di un’Inter favorita: il segno 2 che identifica la vittoria dei nerazzurri vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore corrispondente a 5,75 volte la giocata sul segno 1, che regola l’ipotesi del successo del Genoa. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che equivale a 3,80 volte la cifra che avrete pensato di investire sulla partita del Luigi Ferraris. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA

È tempo di parlare dei pronostici di Serie A per le partite che chiudono l’anno solare: venerdì 29 e sabato 30 dicembre avremo l’appuntamento con la 18^ giornata, la penultima di andata. Per scoprire cosa succederà sui vari campi dovremo aspettare, ma noi ovviamente possiamo provare a ipotizzare lo scenario; intanto possiamo dire che la situazione di classifica vede l’Inter al comando, con 4 punti di vantaggio sulla Juventus e già 11 su un Milan che sembra aver smarrito la via, e arriva dal pareggio di Salerno con il quale ha forse dato l’addio al sogno di rivincere lo scudetto.

In fondo poi la situazione è in costante divenire: battendo il Cagliari al Bentegodi, il Verona è uscito dalla zona retrocessione dove sono entrati gli isolani, ma chiaramente ci sono altre squadre che rischiano qualcosa a cominciare dall’Udinese. Adesso noi, facendoci aiutare come di consueto dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, possiamo iniziare la nostra analisi sui pronostici di Serie A, prendendo in considerazione le partite che riteniamo maggiormente importanti o comunque interessanti nel calendario dell’imminente 18^ giornata del massimo campionato.

PRONOSTICI SERIE A: FIORENTINA TORINO

Andiamo dunque a parlare di Fiorentina Torino per quanto riguarda i pronostici di Serie A, una partita che ammicca alle posizioni europee perché i viola, dopo aver battuto il Monza, hanno confermato il quinto posto in classifica ma portandosi a -2 dalla terza posizione, mentre i granata restano sempre in corsa per la Conference League nonostante il mezzo passo falso contro l’Udinese.

I pronostici di Serie A emessi dalla Snai per questa partita ci dicono di una Fiorentina favorita, ma con scenario in equilibrio: il segno 1 per la vittoria dei viola vi farebbe guadagnare 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione del Torino porta in dote una somma che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito sulla partita. Infine l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare ovviamente sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 3,25 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI MONZA

Per i pronostici di Serie A affrontiamo adesso Napoli Monza: partenopei in crisi, sconfitti anche dalla Roma e scivolati al settimo posto in classifica, lontanissimi dalla vetta e in questo momento anche dalla possibilità di andare in Champions League, anche se qui la distanza non è ampia e sono tutte lì. Il Monza ha perso in casa contro la Fiorentina in maniera beffarda, mancando un bell’esame di maturità, ma rimane vigile e comunque lontano dalla zona calda del campionato.

Secondo l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie A il Napoli è chiaramente favorito: vale 1,60 volte la posta il segno 1 che identifica la vittoria dei partenopei, già il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo del Monza, con questo bookmaker vi garantirebbe un guadagno pari a 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.











