Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un altro appuntamento con i pronostici di Serie A: la 20^ giornata inizia già venerdì 27 gennaio con due anticipi (Bologna Spezia e Lecce Salernitana), poi ci saranno tre partite sabato 28 gennaio e altre quattro domenica 29 gennaio, secondo uno schema (almeno per la domenica) già in vigore la scorsa settimana; si chiuderà poi lunedì 30 gennaio con un altro Monday Night, questa volta il derby triveneto Udinese Verona. Cosa succederà in campo lo scopriremo, intanto noi possiamo andare a valutare quali siano le previsioni che le varie agenzie hanno emesso con le loro quote ufficiali.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 19^ giornata: tutto sul match al Franchi

Riguardo i pronostici di Serie A bisogna giustamente fare una considerazione sulla classifica: il Napoli ha girato alla boa di metà campionato con 50 punti e un vantaggio consistente sul Milan; ha anche guadagnato 3 punti sull’Inter – incredibilmente sconfitta a San Siro dall’Empoli – e dunque marcia spedita verso lo scudetto, anche se bisogna dire che il tema delle plusvalenze, che ha colpito la Juventus con 15 punti di penalizzazione, potrebbe presto tornare a essere protagonista con altre sanzioni. Nell’attesa che eventualmente sia così diamo un rapido sguardo ai pronostici di Serie A per la 20^ giornata.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 18^ giornata: tutto scontato a San Siro?

PRONOSTICI SERIE A: CREMONESE INTER

Partiamo allora da Cremonese Inter per la nostra analisi sui pronostici di Serie A. I grigiorossi hanno chiuso il girone di andata senza vittorie: purtroppo un dato del tutto negativo che, al di là dei complimenti sul gioco propositivo e la clamorosa qualificazione ai quarti di Coppa Italia (eliminando il Napoli in trasferta) adesso impone alla Cremonese del nuovo allenatore Davide Ballardini una sterzata precisa in termini di risultati, perché la salvezza dista 9 punti e non si può davvero più sbagliare. A dirla tutta non può farlo davvero l’Inter, che ormai sembra fuori dal giro scudetto e soprattutto, perdendo in casa lunedì sera, ha nuovamente messo a rischio la qualificazione in Champions League sulla pressione di Lazio, Roma e Atalanta.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: rilancio del Napoli a Marassi? (17^ giornata)

Una bella lotta, e chiaramente molto complicata: Simone Inzaghi ha vinto la Supercoppa mettendo in bacheca un altro trofeo, ma in campionato non sta viaggiando alla grande. I pronostici di Serie A emessi dalla Snai indicano chiaramente nell’Inter la favorita: vale 1,50 volte la puntata il segno 2 pe la sua vittoria allo Zini, per contro il segno 1 per il successo della Cremonese vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 6,25 volte quanto avrete messo sul piatto. Il segno X, sul quale ovviamente dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA