Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 24^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 24^ GIORNATA

Eccoci all’ennesimo appuntamento con i pronostici di Serie A: le partite di cui andiamo a parlare sono quelle che fanno riferimento alla 24^ giornata, vale a dire la quinta del girone di ritorno. Cosa aspettarci? Intanto possiamo definire il calendario: sabato 25 febbraio avremo due anticipi, poi domenica 26 febbraio si tornerà a giocare quattro gare come già accaduto qualche settimana fa, la novità è rappresentata dal fatto che sia lunedì che martedì vivremo due partite al giorno, e dunque un piatto ricco che ci accompagnerà attraverso quattro giorni per un fine settimana davvero lungo.

Per quanto riguarda il campo, staremo a vedere: i pronostici di Serie A ci dovranno dire quali squadre siano favorite, ci faremo come sempre aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker e proveremo anche ad addentrarci nello stato di forma delle singole compagini, studiando la classifica del campionato per provare a scoprire quale potrebbe essere l’esito del match. Iniziando ovviamente in ordine cronologico, iniziamo quindi il nostro consueto viaggio attraverso i pronostici di Serie A per questa interessante 24^ giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A: EMPOLI NAPOLI

La nostra valutazione dei pronostici di Serie A prende il via da Empoli Napoli, che è anche la prima partita che si gioca nella 24^ giornata. Sembra un esito scontato: il Napoli non conosce soste, entra nel turno con 15 punti di vantaggio sull’Inter e sembra non conoscere rivali, tanto da viaggiare a una media che gli consentirebbe di superare il record di 102 punti timbrato 9 anni fa dalla Juventus e soprattutto gli permette di essere straordinario anche in Champions League, come dimostra la vittoria di Francoforte che ha portato la banda di Luciano Spalletti ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale.

L’Empoli ovviamente ci proverà: con 11 punti sulla zona retrocessione e due pareggi nelle ultime due partite i toscani sono relativamente tranquilli, il che non significa che Paolo Zanetti non chieda alla sua squadra di vincere per fare un grande colpo. Naturalmente i pronostici di Serie A danno ragione al Napoli: l’agenzia Snai ha quotato 1,45 volte la giocata il segno 2 per la vittoria dei partenopei, per contro il segno 1 che regola l’eventualità del successo dell’Empoli ha un valore che corrisponde a 6,50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.











