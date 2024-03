Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 27^ giornata (2-3 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E PREVISIONI SULLA 27^ GIORNATA

Torniamo a parlare di pronostici di Serie A con le partite che sabato 2 e domenica 3 marzo ci faranno compagnia per la 27^ giornata: si tratta di un turno se vogliamo “anomalo”, nel senso che in settimana sono state giocate le ultime due gare dei recuperi per la Supercoppa e adesso torneranno anche le coppe europee, dunque possiamo dire che entriamo veramente in un periodo molto intenso almeno per alcune squadre, tra queste un’Inter che sta volando verso un meritatissimo scudetto e una Roma che, in rimonta, minaccia di andare a prendersi un posto nella prossima Champions League.

Naturalmente poi bisogna anche parlare delle altre lotte, soprattutto quella per la salvezza: la Salernitana sembra avere già più di un piede in Serie B, l’Empoli sta beneficiando dell’ennesimo miracolo di Davide Nicola, il Sassuolo ha appena cambiato allenatore e rischia davvero grosso quanto Verona e Cagliari, l’Udinese invece tra alti e bassi sembra poter condurre la barca in porto e oggi avrà una grande occasione contro il fanalino di coda della classifica. Facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai principali bookmaker, andiamo subito a iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per la 27^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: MONZA ROMA

Eccoci allora con Monza Roma per quanto riguarda i pronostici di Serie A. Si tratta di una partita molto interessante: come già detto i giallorossi, reduci dal 3-2 alla Roma con prima tripletta di Paulo Dybala, anche grazie all’avvento di Daniele De Rossi e sfruttando un calendario favorevole sono riusciti a uscire dalle secche di metà classifica e si sono sensibilmente avvicinati al quinto posto, che almeno oggi garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Occhio comunque al Monza, squadra che dopo aver battuto il Milan ha vinto a Salerno e ha ormai timbrato la seconda salvezza consecutiva, potendo ora puntare al record di punti.

I pronostici di Serie A emessi dall’agenzia Snai ci dicono ovviamente che la squadra favorita è la Roma: il segno 2 per la vittoria esterna dei giallorossi vi garantirebbe una cifra pari a 2,05 quello che avrete messo sul tavolo, per il successo interno del Monza bisogna puntare sul segno 1 e la vincita ammonterebbe a 3,55 volte la vostra giocata. Infine, il segno X che regola il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una somma che sarebbe equivalente a 3,45 volte l’importo investito sulla partita dell’U-Power Stadium.











