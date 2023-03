Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 27^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 27^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un altro excursus attraverso i pronostici di Serie A. Le partite che presentiamo sono quelle della 27^ giornata: turno aperto da due anticipi del venerdì, ma oggi si torna in campo e, per la prima volta dopo qualche settimana, non avremo alcun posticipo al lunedì per una giornata che si concluderà domenica sera, tra l’altro in grande stile perché gli ultimi due match cui assisteremo saranno Lazio Roma e Inter Juventus. I pronostici di Serie A ci devono aiutare a capire cosa potrebbe succedere sui vari campi, tenendo conto di molteplici fattori e, innanzitutto, della situazione di classifica del campionato e dello stato di forma delle varie squadre.

Alcune di queste, per la precisione sei negli ultimi giorni, sono state impegnate nelle coppe europee: anche questo chiaramente è un dato che può influire non poco perché potrebbe significare necessità di turnover come anche energie che mancano, pensando in particolar modo ai due big match di cui abbiamo fatto accenno. Sia come sia, ci faremo aiutare dalle quote ufficiali stabilite dall’agenzia Snai per capire cosa potrebbe succedere, ora dunque apriamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per questa interessante 27^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE MILAN

Con i pronostici di Serie A parliamo innanzitutto di Udinese Milan, la partita del sabato sera. I rossoneri hanno vissuto emozioni contrastanti negli ultimi giorni: prima la grande qualificazione ai quarti di Champions League che mancava da 11 anni, poi il pareggio di San Siro contro la Salernitana che ha impedito di agganciare il secondo posto in classifica, ha portato il Milan al quarto con il fiato della Roma sul collo, e dunque un pass per la prossima Champions League che è tutt’altro che sicuro. Stefano Pioli sa di dover correre, ma sa anche che la trasferta della Dacia Arena non sarà semplice perché l’Udinese è tornata a vincere, almeno virtualmente si potrebbe giocare la Conference League ed è una squadra che in passato ha già dato qualche dispiacere ai rossoneri.

Secondo le quote stabilite dall’agenzia Snai la squadra favorita per la vittoria resta comunque il Milan: ipotesi regolata dal segno 2 e che con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 2,15 volte quello che sarà stato l’importo messo sul piatto. Il segno 1 che identifica l’eventualità del successo casalingo dell’Udinese porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire, curiosamente anche il segno X, sul quale dovrete puntare se pensate che alla Dacia Arena finirà con un pareggio, ha lo stesso valore secondo la Snai e cioè appunto 3,40 volte la vostra giocata.











