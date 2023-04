Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 30^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 30^ GIORNATA

I pronostici di Serie A fanno tappa oggi alla 30^ giornata: inaugurata da due anticipi del venerdì, oggi prosegue con tre partite che ci forniranno nuove informazioni circa la classifica e le varie lotte. Tre gare, a orari diversi, e tutte molto belle da analizzare con i pronostici di Serie A; troviamo in campo Inter, Milan e Napoli e dunque le tre squadre che in settimana hanno disputato l’andata dei quarti in Champions League, e che ora devono provare a fare risultato anche in questo campionato nel quale incrociano avversarie di tipologia differente.

Come sempre i pronostici di Serie A ci servono per capire o comunque ipotizzare in che modo le varie partite possano terminare; ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker (soprattutto la Snai) e che, bisogna ricordare, sono in costante evoluzione perché variano secondo le giocate che arrivano. Vedremo dunque, ma intanto noi possiamo iniziare a fare la nostra analisi circa le gare del sabato, per poi spostarci alla domenica, e dunque accomodiamoci per un altro capitolo dedicato ai pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA MILAN

La prima partita in calendario questo sabato è Bologna Milan: molto interessante secondo i pronostici di Serie A, la Snai per esempio ci dice che i rossoneri sono chiaramente favoriti ma che il segno 2 per la loro vittoria vale 2,25 volte quanto messo sul piatto, il che ovviamente lascia intendere che i 3 punti al Dall’Ara per la banda di Stefano Pioli siano tutt’altro che scontati. Il segno 2 per l’affermazione del Bologna paga 3,40 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita, mentre con questo bookmaker il segno X per il pareggio porta in dote 3,25 volte l’ammontare della giocata.

Attenzione al Bologna di Thiago Motta, che si trova a soli 5 punti dal sesto posto dell’Atalanta battuta a Bergamo nell’ultimo turno: squadra solida che gioca molto bene, oggi ha la mente sgombra e dunque si può togliere davvero parecchie soddisfazioni da qui al termine del campionato. Il Milan ovviamente sta pensando anche alla Champions League, ma in Serie A non può assolutamente lasciare da parte la corsa al quarto posto: sorpassato dalla Roma a causa del pareggio interno contro l’Empoli, ha necessariamente bisogno di riprendere la marcia e dunque provare a vincere a Bologna.











