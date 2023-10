PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 8^ giornata: cosa succederà a Marassi? (6-7 ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: GENOA MILAN

Per i pronostici di Serie A parliamo adesso di Genoa Milan, una partita sempre molto sentita: i rossoneri ci arrivano da primi in classifica, ma portandosi dietro le scorie della trasferta di Dortmund in Champions League e dunque con un punto di domanda sullo stato di forma. Il Genoa in generale non sta facendo malissimo: dopo la clamorosa vittoria contro la Roma ha pareggiato contro l’Udinese, forse un passo indietro ma in realtà punti pesanti per la salvezza, con un passo che sembra essere in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: su che giocatori puntare per l'8^ giornata? (oggi 6 ottobre 2023)

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie A ci dice ovviamente che a Marassi parte favorito il Milan: il segno 2 per la sua vittoria ha un valore che corrisponde a 2,00 volte la cifra messa sul piatto, mentre il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo del Genoa vi farebbe guadagnare 3,85 volte la vostra giocata. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dumfries ha una media super! Dritte 7^ giornata (oggi 30 settembre 2023)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 8^ GIORNATA

È ancora tempo di parlare di pronostici di Serie A: archiviati gli impegni delle coppe europee, le squadre tornano in campo per la ottava giornata del massimo campionato. Siamo arrivati vicini al primo quarto della stagione: Inter e Milan sono al comando della classifica ma alle loro spalle arrivano Juventus, Napoli e Fiorentina con i partenopei che appaiono in ripresa, i bianconeri che tra alti e bassi sono comunque lì e i viola che hanno avuto un ottimo inizio.

Vedremo dunque cosa succederà sui vari campi; iniziamo dunque il nostro viaggio con i pronostici di Serie A, ricordando che come sempre per analizzare le partite (almeno le più interessanti) ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dalle agenzie ufficiali, con i valori che sono sempre in aggiornamento a seconda delle giocate che arrivano. Eccoci dunque, ci concentriamo innanzitutto sulle partite che vanno in scena sabato 7 ottobre.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 6^ giornata? (26–27-28 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: INTER BOLOGNA

Parliamo allora di Inter Bologna con i pronostici di Serie A. I nerazzurri hanno battuto il Benfica in Champions League rimettendosi in corsa, e anche in campionato sono riusciti a ripartire dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo che ha portato all’aggancio del Milan. Abbiamo 18 punti in sette partite e un Lautaro Martinez da 9 gol; ne ha fatti tre Riccardo Orsolini domenica scorsa, la sua tripletta ha permesso al Bologna di vincere contro l’Empoli ed esplorare anche posizioni europee in classifica.

Chiaramente i pronostici di Serie A stabiliti dall’agenzia Snai danno totalmente ragione all’Inter: il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi permetterebbe di guadagnare 1,40 volte quello che avrete messo sul piatto, per il segno X che regola il pareggio abbiamo un valore che corrisponde a 5,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno del Bologna, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 7,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS TORINO

Il derby è sempre il derby, Juventus Torino arriva in un momento delicato per entrambe le squadre perché abbiamo un doppio 0-0 nell’ultima giornata. Per la Juventus si può comunque considerare un buon punto quello ottenuto contro un’Atalanta sempre ostica e in particolare forma, che ha sempre fatto soffrire Massimiliano Allegri; il Torino di Ivan Juric invece è deluso dal pareggio a reti bianche contro il Verona, perché maturato in casa e contro una squadra che era in difficoltà, mancando dunque un esame di maturità.

L’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Serie A ovviamente indica nei bianconeri i favoriti per il derby della Mole: il segno 1 che identifica la vittoria della Juventus porta in dote una vincita che ammonta a 1,80 volte la vostra giocata, abbiamo invece un guadagno pari a 3,50 la posta per il segno X, da giocare per la situazione del pareggio, e infine il successo del Torino, per il quale dovrete puntare sul segno 2, garantirebbe di intascare una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,75 volte l’importo che avrete investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA