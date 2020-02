Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse degli anticipi (25^ giornata)

Il primo campionato italiano torna di scena in questo weekend e dunque è buona cosa andare subito ad analizzare i pronostici di Serie A, che la nostra redazione ha fissato in vista proprio delle sfide di questa intensa 25^ giornata di campionato. L’attesa in vista delle sfide di questa sesta giornata del turno di ritorno è davvero grande anche perchè, fin da questo sabato pomeriggio assisteremo a big match davvero imperdibili, dove pure saranno messi punti decisivi in classifica. Già oggi infatti la Vecchia signora tenterà la fuga in vetta ai danni della Spal, mentre il Bologna di Mihahjlovic proverà a rialzare la testa dopo anche l’ultimo KO subito col Genoa. Non ci resta dunque che dare spazio ai pronostici di Serie A segnati dalla nostra redazione, dando precedenza ai verdetti per le sfide con cui apriremo in questo sabato la 25^ giornata di campionato.

PRONOSTICO BOLOGNA UDINESE

Sfida di complessa lettura per i pronostici di Serie A quella che si accenderà oggi al Dall’Ara tra Bologna e Udinese. Se infatti guardiamo al fattore campo come anche alla classifica del campionato fissata alla viglia del turno, ecco che non esitiamo a consegnare agli emiliani il favore del pronostico. Pure però va anche detto che i rossoblu di Mihajlovic tornano oggi in campo dopo il pesante KO per 3-0 subito contro il Genoa (in piena lotta salvezza) solo pochi giorni fa e inoltre contano parecchie defezioni anche molto importanti nello spogliatoio. Non sarà quindi complicato per i friulani tentare l’impresa, specie ricordando le buone prestazioni fatte vedere dalla squadra di Gotti nelle ultime uscite.

PRONOSTICO SPAL JUVENTUS

Alla vigilia della sfida del Mazza, pur dando tutti i meriti alla formazione di Di Biagio, non facciamo certo fatica a consegnare alla Juventus, il favore del pronostico. Non serve infatti ricordare che se la Vecchia signora sta ora lottando per lo scudetto 2019-2020 da leader della classifica , sono ben altri i problemi della squadra estense, che al momento staziona all’ultima posizione della graduatoria e ormai quasi dispera di poter lottare per la salvezza.

PRONOSTICO FIORENTINA MILAN

Altro big match da non perdersi nella 25^ giornata di campionato e per cui facciamo un poco di fatica fissare un verdetto unico per i pronostici di Serie A. Al Franchi questa sera infatti si sfidano due club in netta risalita dopo anche i successi maturati nel turno precedente e che soprattutto hanno ancora ben fame di punti e che difficilmente si accontenteranno di un pari. Ricordiamo però che la viola tra le mura di casa difficilmente ha convinto in stagione e che pure sarà complicato trattenere i rossoneri, che vedono ormai già la zona Europa.



