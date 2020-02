Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse per gli anticipi (23^ giornata)

Il primo campionato italiano torna di scena in questo fine settimana, per disputare gli incontri della 23^ giornata: è tempo dunque di analizzare anche i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione alla vigilia dei grandi match. In calendario infatti per questo fine settimana sono previsti incontri davvero da non perdere, dagli anticipi di questo sabato, fino al derby tra Inter e Milan, atteso solo domani sera a San Siro alle ore 20,45. Facendo dunque riferimento alle quote e le scommesse fissate dal ben noto portale snai, andiamo allora a controllare match per match i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione, partendo naturalmente dagli anticipi di questa intensa 23^ giornata di campionato.

PRONOSTICO FIORENTINA ATALANTA

Per la sfida attesa alle ore 15,00 tra le mura del Franchi dobbiamo certo concedere il favore del pronostico alla Dea, che pure fuori casa potrebbe fare molto bene. Pure però non ci attende un match facile: la squadra bergamasca è incappata in qualche passo falso nelle ultime giornate di campionato, e non scordiamo che i viola di Iachini, a dispetto della classifica, rimangono un avversario quanto mai tosto.

PRONOSTICO TORINO SAMPDORIA

Mach difficile da leggere per i pronostici di Serie A per la 23^ giornata di campionato. La sfida all’Olimpico è infatti la prima del nuovo allenatore Moreno Longo, dopo che Mazzarri è stato sollevato dall’incarico solo in settimana (e in seguito agli ultimi tragici KO rimediati): difficile dunque immaginare gli effetti immediati del cambio di panchina. Di contro poi ci sarà una Sampdoria tenace, che sta facendo di tutto per rimanere a galla e non rischiare la retrocessione a fine stagione, sotto la guida di Ranieri.

PRONOSTICO VERONA JUVENTUS

Benché certo nella prima parte della stagione l’Hellas abbia raggiunto risultati importanti, pure per la 23^ giornata di campionato non possiamo non concedere alla Vecchia Signora il favore nei pronostici della Serie A. Pure non possiamo ignorare che i gialloblu abbiano alle spalle una serie di ottimi risultati utili in campionato, mentre i bianconeri solo pochi giorni fa hanno messo il piede in fallo contro il Napoli.



