Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse per le partite della 1^ giornata

Eccoci alla prima giornata del primo campionato italiano e non possiamo certo trascurare di analizzare anche i pronostici di Serie A per questo turno di esordio, che arriva nelle giornate di sabato 24 a domenica 25 agosto 2019: chi sono i favoriti dalle quote al via della stagione? Di certo tutti i club iscritti vorranno fare bene fin da subito, dall’Inter del nuovo tecnico Conte fino alla Juventus campionessa in carica, che vede in panchina il volto nuovo di Maurizio Sarri, fino anche alle neopromosse Lecce, Brescia (a cui su è appena unito Mario Balotelli) e Verona. Andiamo quindi subito ad analizzare partita per partita i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione.

PRONOSTICO PARMA JUVENTUS

Esito quasi scontato per i pronostici di Serie A: pure in trasferta al Tardini la vecchia Signora è la prima indiziata al successo, considerando storia, valore di rosa, mercato e stato di forma, oltre che al percorso importante fatto in questa estate.

PRONOSTICO FIORENTINA NAPOLI

Al Franchi gli azzurri di Ancelotti potrebbe trovare qualche difficoltà, ma i favoriti al successo finale rimangono loro: non scordiamo infatti che i viola hanno già esordito in stagione in Coppa Italia, ma il Napoli vanta comunque uno stato di forma più importante.

PRONOSTICO UDINESE MILAN

Durante l’estate il Milan sotto la nuova direzione Giampaolo non ha sempre convinto e l’impressione è che serva ancora tempo per far funzionare gli ingranaggi dello spogliatoio: il match a Udine quindi rimane ancora aperto.

PRONOSTICO CAGLIARI BRESCIA

Di fronte al proprio pubblico il Cagliari riesce a dare sempre qualcosa di più e la voglia di fare bene nel primo turno peserà tantissimo: il favore delle quote è per i rossoblu, benché anche la neopromossa darà tutto in campo in questo weekend.

PRONOSTICO ROMA GENOA

Dopo un’estate complicata per il mercato ma brillante dal punto di vista dei risultati, la Roma di Fonseca è la naturale favorita al successo nel match all’Olimpico: la conferma di Dzeko è senza dubbio elemento importante.

PRONOSTICO SAMPDORIA LAZIO

Sfida aperta in terra ligure: Di Francesco vorrà fare bene al suo esordio al Marassi, ma Inzaghi non è certo tra i clienti più semplici. Ci attenderà però un match di sicuro spettacolo.

PRONOSTICO SPAL ATALANTA

Benchè la Dea non sia stata impeccabile nella preparazione estiva, la compagine di Gasperini rimane la favorita anche tra le mura del Mazza: non sono però da escludere gran colpi di scena.

PRONOSTICO TORINO SASSUOLO

Il Torino di Mazzarri approda al turno a ranghi ridotti ma in ottima forma, considerati anche gli ultimi match di Europa league: sarà quindi un incontro davvero duro per i neroverdi, che devono ancora trovare la gamba.

PRONOSTICO VERONA BOLOGNA

Pur fuori casa, i felsinei paiono i favoriti per il successo nella prima giornata del primo campionato di Serie A: va tenuto però conto che il Bentegodi non è piazza facile, benché i gialloblu siano già stati sconfitti in Coppa Italia pochi giorni fa dalla Cremonese.



