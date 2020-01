Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse per le partite della 21^ giornata

Alla vigilia delle sfide della 21^ giornata di campionato, dobbiamo certo pretendere in considerazione i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione, come quote e scommesse, prima di dare la parola al campo per i tanti big match attesi questo fine settimana. Ieri infatti si è cominciato col botto con la sfida al Rigamonti tra Brescia e Milan e sulla carta vediamo che ci sarà riservato un weekend a dir poco emozionante: dal big match con cui si chiuderà il turno domenica sera tra Napoli e Juventus, fino al derby all’Olimpico tra Roma e Lazio. Senza trascurare ovviamente anche i tre anticipi, messi in programma già oggi e da cui partiremo per analizzare i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione per questa giornata, tutta da non perdersi.

PRONOSTICO SPAL BOLOGNA

Per i pronostici di Serie A, non esitiamo a dare oggi il favore alla vittoria alla formazione di Sinisa Mihajlovic, che approda al turno in una condizione nettamente migliore rispetto agli estensi. La classifica non mente: benché la squadra di Semplici abbia appena battuto l’Atalanta, certo in casa quest’anno ha raccolto davvero poco. Sarà poi una grande occasione di riscatto per i felsinei, insoddisfatti dal pareggio per 1-1 occorso col Verona nella precedente giornata.

PRONOSTICO FIORENTINA GENOA

Complice anche le ultime due vittorie rimediate in campionato, per la partita al Franchi, il favore del pronostico è proprio per la squadra di Beppe Iachini. Dal cambio di panchina i viola sono cresciuti enormemente, ritrovando condizione, entusiasmo e soprattutto risultati. Ci attenderà comunque una partita molto dura: il Genoa sotto la direzione di Nicola sta facendo grandi passi avanti.

PRONOSTICO TORINO ATALANTA

Sfida complicata da leggere per i pronostici di Serie A: questa sera infatti Mazzarri avrà dalla sua il fattore campo, ma Gasperini pure approda alla giornata con un miglior piazzamento in classifica. Va però aggiunto che entrambi i club non hanno poi così convinto nelle ultime occasioni (due KO con Inter e Spal per la Dea e una sconfitta col Bologna per i granata): la condizione dunque non è al massimo, ma le motivazioni certo non mancheranno.



