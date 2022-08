Pronostici Serie A/ Previsioni e quote per gli anticipi della 3^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle prime due partite della terza giornata della Serie A 2022-2023, che infatti si aprirà già al venerdì con ben due anticipi, per la gioia (anche) degli appassionati di scommesse. Grandi emozioni garantite, c’è naturalmente molta attesa per scoprire i primi verdetti della nuova giornata di Serie A. In questo le partite saranno ancora tutte in orario serale dal momento che in estate, oggi si giocherà alle 18.30 e alle 20.45.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le due sfide che saranno in programma oggi, venerdì 26 agosto 2022, per la terza giornata che vedrà poi le altre otto sfide in programma fra domani e domenica, con quattro partite al giorno.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MONZA UDINESE

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Monza Udinese, dal momento che sarà il primo anticipo di oggi. L’impatto con la Serie A è stato forse ancora più duro del previsto per il Monza, che ha finora raccolto due sconfitte, ma nemmeno l’Udinese ha brillato, avendo raccolto l’unico pareggio grazie a un modesto 0-0 casalingo contro la Salernitana. Posta in palio già delicata, suggeriamo il segno X che sarebbe secondo Snai l’ipotesi più remunerativa, quotata infatti a 3,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICO LAZIO INTER

Partita di cartello invece stasera all’Olimpico, Lazio Inter catalizza la nostra attenzione per quanto riguarda anche i pronostici Serie A. I nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi sono ancora a punteggio pieno, i biancocelesti invece hanno raccolto una vittoria e un pareggio, buon avvio quindi pure per Maurizio Sarri, che tuttavia parte sfavorito secondo l’agenzia Snai, nonostante il fattore campo. Possibilità alte per l’Inter quindi secondo Snai, che quota il segno 2 a 1,90.











