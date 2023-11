Pronostici Serie A/ Previsioni e quote per le partite della 12^ giornata (11-12 novembre 2023)

I pronostici Serie A ci faranno compagnia anche in questa dodicesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024, che è in programma in questo secondo weekend di novembre, al termine di una settimana dedicata alle Coppe europee e prima della delicata sosta per le Nazionali. Naturalmente quindi adesso si pensa alle otto partite che ci faranno compagnia (considerati i due anticipi già giocati ieri sera) da oggi pomeriggio fino a domenica sera, dato che non avremo invece posticipi al lunedì, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto dalle ormai tradizionali tre partite che come sempre caratterizzano il sabato di Serie A.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 11 novembre 2023, per poi passare alle rimanenti cinque partite che caratterizzeranno il programma della domenica di questo nuovo turno della Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO LECCE MILAN

Lecce Milan si prende la copertina dei pronostici di Serie A, perché sarà la prima in ordine cronologico oggi ma non solo per questo motivo. Infatti questa potrebbe essere una trasferta insidiosa per i rossoneri di Stefano Pioli, anche se il Lecce è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e non vince da settembre. Il Milan comunque deve starci attento: quello visto contro l’Udinese evidentemente rischierebbe un altro ko, mentre il Diavolo versione PSG potrebbe finalmente tornare alla vittoria, che in realtà in campionato manca ormai da oltre un mese anche per il Milan.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Lecce Milan di oggi, naturalmente presso lo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, ci dicono che sulla carta partono certamente favoriti gli ospiti milanesi, quindi il segno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 5,00 per il segno 1 in caso di vittoria per i giallorossi salentini, mentre il pareggio varrebbe 3,65 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.











