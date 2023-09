Pronostici Serie A/ Previsioni e quote per le partite della 5^ giornata (23-24 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia ancora una volta, perché dopo i due anticipi del venerdì proseguono le partite della quinta giornata della Serie A 2023-2024, con la quale il nuovo campionato si avvicina al primo turno infrasettimanale. Naturalmente però adesso si pensa alla strettissima attualità, fra sabato e domenica ecco ben otto partite che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire dal pomeriggio di oggi, dato che dopo i primi turni estivi siamo tornati al calendario solito.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 23 settembre 2023, seguiremo ben tre partite della quinta giornata, poi come detto ce ne saranno altre cinque domani per completare il programma.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MILAN VERONA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Milan Verona, match sicuramente stuzzicante e pure il primo in ordine cronologico nel sabato della quinta giornata. I rossoneri arrivano dalla tremenda batosta della sconfitta per 5-1 nel derby contro l’Inter, ennesimo rovescio contro i cugini nerazzurri, poi in Champions League è arrivata una risposta buona in termini di gioco, meno per il risultato con il pareggio casalingo per 0-0 contro il Newcastle. Ora bisogna tornare alla vittoria contro il Verona, anche se gli scaligeri sono partiti abbastanza bene con 7 punti in quattro giornate, l’ultimo con il pareggio contro il Bologna di cinque giorni fa.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Verona di questo pomeriggio, naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, ci dicono che sono nettamente favoriti i padroni di casa rossoneri, infatti il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato a 1,38, mentre poi si sale già a quota 5,00 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a ben 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse a sorpresa il Verona oggi.











