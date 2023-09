Diretta Verona Bologna/ Risultato live, streaming video: attesa al Bentegodi (Serie A, 18 settembre 2023)

DIRETTA VERONA BOLOGNA: POSTICIPO DEL MONDAY NIGHT

La diretta Verona Bologna, in programma lunedì 18 settembre alle ore 20:45, chiuderà la quarta giornata di Serie A con questo posticipo del lunedì sera. I veneti arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, risultato che ha interrotto la striscia positiva di due vittorie in altrettante partite. Infatti gli scaligeri erano riusciti a mettere a referto un percorso netto nei primi 180′ battendo prima l’Empoli per 1-0, decisivo Bonazzoli dalla panchina, e successivamente la Roma all’Olimpico, 2-1 firmato Duda e Ngonge. Se i gialloblu dovessero vincere ancerebbero il Milan al terzo posto, portandosi a -1 dalla Juventus e -3 dall’Inter capolista.

Il Bologna può ritenersi soddisfatto nonostante due punti in meno rispetto al Verona. D’altronde i primi due avversari dei felsinei sono stati Milan e Juventus, squadra che al termine della quarta giornata occupano la terza e seconda posizione. Con i rossoneri è stato un esordio infelice considerando il 2-0 incassato davanti al proprio pubblico, ma la reazione d’orgoglio è arrivata all’Allianz Stadium con l’1-1 agguantato dalla Juventus solo a dieci minuti dalla fine dopo che il vantaggio del Bologna era durato quasi un’ora di gioco. A risollevare completamente morale e classifica è stata la gara del Dall’Ara contro il Cagliari, iniziata con un gol di Luvumbo Zito ma ribaltato nella ripresa prima da Zirkzee e all’89’ da Fabbian. Prima vittoria e primo sorriso vero e proprio per Thiago Motta.

DIRETTA TV VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Verona Bologna potrà essere seguita sia su DAZN che su Sky. Per la prima emittente bisognerà possedere un abbonamento, scegliendo tra annuale e mensile, così da godere dei servizi di DAZN. Stessa cosa sostanzialmente per Sky, anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento per vedere il match. Ricordiamo che è possibile tramite Zona DAZN, attivabile sul proprio account DAZN, vedere la diretta tv Genoa Napoli sul proprio televisore anche con DAZN.

Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming. Con DAZN è possibile vedere la diretta Verona Bologna su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco mentre su Sky non è prevista solo quest’ultima opzione, ma le precedenti sono tranquillamente disponibile grazie all’app Sky Go.

VERONA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Bologna vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Montipò, qualche metro più avanti troviamo il terzetto difensivo composto da Magnani, il rientrate dalla squalifica Hien e Dawidowicz. Sugli esterni Faraoni a destra e il ritorno di Lazovic a sinistra mentre in mediana troviamo il duo Hongla-Duda, quantità e qualità. Sulla trequarti, a supportare l’unica punta Djuric, in vantaggio su Bonazzoli, ci saranno Ngonge e Folorunsho.

Risponde il Bologna con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, in difesa Posch, Beukema, Lucumì (ballottaggio da definire con Calafiori) e Kirstiansen. A centrocampo Aebischer condividerà la zona con Moro. Batteria di trequartisti formata da Ndoye, in vantaggio su Orsolini, Ferguson e Karlsson. Davanti il centravanti sarà Zirkzee. Niente da fare per Saelemaekers, ancora fuori per una contusione alla caviglia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirzkee.

VERONA BOLOGNA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Bologna vedono favorita la squadra ospite a 2.15. Secondo bet365. l’1 fisso vale 3.50 mentre il segno X leggermente di meno (3.30).

Dal punto di vista del segno Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, i bookmakers non si sbilanciano con una quota di 1.90 sia in caso di Gol che di No Gol. C’è divario invece tra Over 2.5 e Under, rispettivamente a 2.10 e 1.72.

