Pronostici Serie A/ Quote e favoriti per le partite della 26^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventiseiesima giornata che come noto deve ancora essere completata, sia pure con tutte le partite forzatamente a porte chiuse a causa del Coronavirus. Dunque tra oggi e domani le nuove partite della Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, domenica 8 e lunedì 9 marzo 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A sulle sei partite mancanti, di cui approfondiamo per ora le prime tre in ordine cronologico.

PRONOSTICI SERIE A: PARMA SPAL

Con le ultime modifiche al calendario, Parma Spal si ritrova ad essere il lunch match della seconda domenica di questa lunghissima 26^ giornata. D’altronde le anomalie del campionato in questo periodo non si contano più, di conseguenza meglio concentrarci soprattutto su quanto ci potrebbe dire il campo dello stadio Ennio Tardini in vista del derby emiliano all’ora di pranzo. Di sicuro, è facile identificare i favoriti nei padroni di casa, dal momento che il rendimento di Parma e Spal è stato fino a questo momento drasticamente diverso in campionato. L’anno scorso la Spal aveva vinto al Tardini con una grande rimonta: i ferraresi ne avrebbero bisogno anche oggi per tenere viva almeno la fiammella della speranza in ottica salvezza, ma per riuscirci la squadra di Gigi Di Biagio avrà bisogno di una bella impresa. Roberto D’Aversa cerca invece una vittoria per rimanere in quota Europa League.

PRONOSTICI SERIE A: SAMPDORIA VERONA

Nella nostra panoramica dei pronostici Serie A possiamo dunque focalizzarci anche sulla partita di Marassi: un’anomalia è che Sampdoria e Verona avevano entrambe saltato anche la giornata precedente, di conseguenza non giocano addirittura da metà febbraio e questa è una incognita non di poco conto sul rendimento che potranno offrire gli uomini di Claudio Ranieri e Ivan Juric. Sicuramente l’andamento in tutto il campionato premierebbe il Verona, la Sampdoria però cercherà di mettere sul piatto il fattore campo (pur meno importante a porte chiuse) e soprattutto la voglia di uscire da una posizione di classifica decisamente scomoda, anche se dall’altra parte per il Verona potrebbe esserci un sogno chiamato Europa League. Il pronostico dunque potrebbe essere apertissimo, che cosa ci offrirà il campionato per ripartire?

PRONOSTICI SERIE A: MILAN GENOA

Possiamo dunque parlare anche di Milan Genoa, partita che sarà molto delicata per entrambe le squadre a San Siro, dove i rossoneri devono vincere per inseguire almeno l’Europa League, ma il Grifone venderà cara la pelle perché ha bisogno di punti nella dura lotta salvezza. Stefano Pioli e Davide Nicola hanno diversi punti in comune: entrambi hanno sicuramente migliorato le rispettive formazioni da quando sono arrivati a stagione in corso, tuttavia il salto di qualità non può ancora essere ritenuto soddisfacente, perché gli obiettivi restano ancora tutti da raggiungere. Per il Milan sembra di fatto impossibile il quarto posto, dunque parliamo della qualificazione almeno inEuropa League e magari di soddisfazioni dalla Coppa Italia, mentre per il Genoa l’unico traguardo potrà essere la salvezza. I rossoblù sapranno fare la sorpresa a San Siro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA