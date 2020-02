Pronostici Serie A/ Quote e favoriti per le partite della 26^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventiseiesima giornata che si terrà compagnia a cavallo dei mesi di febbraio e marzo, sia pure con alcune partite forzatamente a porte chiuse a causa del Coronavirus. Dunque a partire da oggi e fino a lunedì sera le nuove partite della Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che saranno in programma già nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE A: LAZIO BOLOGNA

La classifica parla molto chiaro in favore di una Lazio scatenata e seconda, che ha infatti ben 25 punti in più del Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic – in pratica, Simone Inzaghi ha fatto fino ad oggi un punto in più del Bologna per ogni partita giocata in questo campionato. Vi indichiamo allora il favorito segno 1, che è naturalmente l’opzione che secondo l’agenzia Snai sarebbe più probabile, anche se di conseguenza pure meno remunerativa. Una vittoria casalinga della Lazio è dunque quotata a 1,50.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE FIORENTINA

Partita questa sulla carta decisamente più equilibrata, perché in classifica la distanza è di appena due punti ed inoltre entrambe le formazioni arrivano da un pareggio nella scorsa giornata. L’esito dunque si annuncia incerto, anche se il fattore campo potrebbe concedere all’Udinese un leggerissimo vantaggio. Per gli scommettitori dunque valorizziamo il pareggio, che potrebbe essere l’ipotesi più remunerativa: il segno X è quotato infatti da Snai a 3,25 volte la posta in palio e sarebbe una vincita interessante.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI TORINO

Fattore campo e classifica fanno certamente pendere la bilancia dalla parte del Napoli, che ultimamente appare in ripresa a differenza del Torino, in netto calo e che fatica a invertire la tendenza anche dopo l’esonero di Walter Mazzarri. I partenopei sono reduci da un buon pareggio contro il Barcellona in Champions League e il segno 1 è sicuramente favorito per il match di questa sera al San Paolo, l’agenzia Snai lo quota infatti ad appena 1,50 volte la posta in palio.



