Diretta Napoli Barcellona/ Streaming video Canale 5: Champions League al San Paolo

Napoli Barcellona, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 febbraio presso lo stadio San Paolo: è l’andata degli ottavi della Champions League 2019-2020, una notte che i partenopei aspettavano da tempo e che potrebbe regalare grandi emozioni. Naturalmente il sorteggio non è stato favorevole, ma ci sono speranze di centrare l’impresa; intanto la squadra di Gennaro Gattuso sembra aver ripreso fiato in un campionato nel quale è agganciata al sesto posto e in salute visti gli ultimi risultati, e poi ha pur sempre giocatori pronti ad esaltarsi in serate del genere. Quanto al Barcellona, le quattro vittorie consecutive nella Liga hanno ridato il primo posto ma ci sono assenze pesanti e, in generale, la sensazione è che per Quique Sétien il periodo non sia esattamente straordinario dal punto di vista della storia di una squadra abituata a dominare. Dunque, staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Napoli Barcellona ma, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Barcellona è in chiaro per tutti: la partita di Champions League sarà infatti trasmessa su Canale 5, e di conseguenza anche in assenza di un televisore la si potrà seguire sul sito Mediaset Play, selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo ovviamente l’alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), con la possibile attivazione del servizio Sky Go (senza costi aggiuntivi) per assistere alla sfida degli ottavi in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

In Napoli Barcellona Gattuso deve ancora rinunciare a Koulibaly, dunque difesa sostanzialmente scritta con Maksimovic e Manolas davanti a Ospina – che dovrebbe avere la meglio su Meret – mentre ai lati agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Elmas e Fabian Ruiz, con Allan e Lobotka che eventualmente potrebbero provare a dire la loro; verso la conferma Demme come vertice basso, Zielinski opererà sul centrosinistra mentre nel tridente offensivo si rivede titolare Callejon, dall’altra parte Lorenzo Insigne e come centravanti Mertens rimane in vantaggio su Milik, anche perché ha caratteristiche che potrebbero far male alla difesa avversaria. Il Barcellona arriva al San Paolo in emergenza, senza Luis Suarez e Ousmane Dembélé e con Braithwaite non impiegabile in Champions League: dunque Messi e Ansu Fati accompagnano Griezmann nel reparto avanzato, alle loro spalle la mediana prevede come sempre Sergio Busquets da perno centrale con Frenkie De Jong e uno tra Arturo Vidal, Arthur Melo e Rakitic a completare la linea. La difesa è priva di Jordi Alba, quindi spazio a Junior Firpo a sinistra; dall’altra parte giocherà Nélson Semedo, in mezzo Lenglet o Umtiti per affiancare Piqué con ter Stegen che occuperà la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Napoli Barcellona indicano nella squadra ospite la favorita per questo ottavo di Champions League: il segno 2 per la vittoria blaugrana al San Paolo vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,20 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo dei partenopei. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte quanto avrete investito con questo bookmaker.



