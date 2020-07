Pronostici Serie A/ Quote e previsione per gli anticipi della 31^ giornata

Dopo un solo giorno di riposo, ecco che tocca di nuovo immergerci in un nuovo turno per il primo campionato italiano: oggi infatti si accenderà la 31^ giornata e dunque tocca ora controllare da vicino i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia del fischio d’inizio. Ci attendono infatti delle sfide imperdibili e dall’esito non sempre scontato in questo martedì 7 luglio, riservato solo agli anticipi di questo turno di ritorno, che saranno appena due. Da programma ufficiale infatti la 31^ giornata di Serie A partirà solo alle ore 19.30 con il match tra Lecce e Lazio al Via del Mare: alle ore 21.45 invece sarà la volta del big match a San Siro tra Milan e Juventus, dove i bianconeri avranno l’opportunità di fare punti utili per la loro fuga verso la vincita dell’ennesimo scudetto. Ma certo non si annuncia una trasferta facile per la Vecchia Signora, vista la grande convinzione con cui i rossoneri sono tornati in campo dopo lo stop. Andiamo allora a controllare, match per match, quali saranno i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato per gli anticipi della 31^ giornata.

PRONOSTICO LECCE LAZIO

Benché i pugliesi siano formazione ostica che in passato ha fatto cadere molte big, pure però per i pronostici della Serie A, non possiamo non concedere ai biancocelesti il favore alla vittoria. Anche perchè Inzaghi, dopo il KO rimediato contro il Milan nel turno precedente non può perdere ulteriore terreno nella classifica della Serie A e oggi sarà costretto a vincere per poter rimanere ancora in lizza per lo scudetto e non lasciare dunque da sola la capolista Juventus. E pure la Lazio può farlo: il tecnico ritrova dopo squalifica alcuni suoi titolari fondamentali, mentre Liverani si presenterà in campo registrando ancora assenze di peso.

PRONOSTICO MILAN JUVENTUS

Per i pronostici della Serie A e in vista della sfida di San Siro tra Milan e Juventus, è chiaramente la formazione bianconera la favorita oggi al successo, ma pure non possiamo dire che sarà una sfida semplice per la Vecchia Signora. Tanto che pure non è irreale pensare che a Pioli possa pure arrivare il colpaccio. Dopo tutto i rossoneri hanno dimostrato un ottimo stato di forma fisica e mentale da che è ripartito il campionato (tolto lo scivolone con la Spal) e solo pochi giorni fa pure il Diavolo ha avuto ragione anche di una big per lo scudetto, come è la Lazio di Inzaghi. Inoltre al Milan oggi non mancano le motivazioni: i rossoneri sono impazienti di vendicare con la Juventus l’esclusione dalla Coppa Italia, non meritata dopo le semifinali. Vedremo che dirà il campo.

