Pronostici Serie A/ Quote e previsioni delle partite della 28^ giornata

Eccoci di nuovo alla prese con un intenso turno per il primo campionato italiano, che ha pure riaperto i battenti poco meno di una settimana fa: oggi sabato 27 giugno infatti si aprirà la 28^ giornata di campionato e tocca ore vedere, match per match quali saranno i pronostici della Serie A stilati dalla nostra redazione. L’attesa per i verdetti di questo turno è grande: dopo il gustoso anticipo tra Juventus e Lecce che è andato in scena solo ieri sera a Torino, con oggi si entra nel vivo della giornata, con tre partite di gran lusso. Pure però domani, domenica, il programma è eccellente: in campo diversi big match che valgono punti preziosi, dalla sfida per l’Europa tra Milan e Roma, al match che potrebbe valere la salvezza della compagine ligure, tra Sampdoria e Bologna. Andiamo dunque a controllare match per match i pronostici della Serie A per le sfide della 28^ giornata, cominciando proprio dagli incontri che saranno protagonisti questo sabato 27 giugno.

PRONOSTICO BRESCIA GENOA

Sfida decisiva in chiave salvezza: al Rigamonti si scontrano due squadre pronte a dare il tutto per tutto per ottenere punti e rimanere in Serie A nella prossima stagione, e stilare un pronostico netto potrebbe non essere semplicissimo. Pure però alla vigilia la formazione di Nicola (che pure torna in campo dal KO contro il Parma) potrebbe essere di poco favorita, tenuto anche conto della classifica, che vede le rondinelle ancora fanalino di coda.

PRONOSTICO CAGLIARI TORINO

I granata tornano in campo dopo la sofferta vittoria ottenuta con l’Udinese, la prima dell’era Longo: pure per i pronostici di Serie A è il Cagliari di Zenga il naturale favorito al successo, anche se certo ci attendiamo una partita molto combattuta, dove pure non escludiamo che saranno gli episodi a decidere l’esito finale. Le quotazioni saranno dunque molto vicine.

PRONOSTICO LAZIO FIORENTINA

Benché la formazione di Iachini è compagine ostinata e combattiva, per i pronostici di Serie A è certo la Lazio di Inzaghi la netta favorita al trionfo. I biancocelesti dopo tutto non si lasceranno scappare la possibilità di fare sul campo tre punti di peso, decisivi per la lotta allo scudetto con la Juventus di Sarri, capolista di campionato. Gli attenderà comunque una sfida affatto scontata all’Olimpico, dove certo si farà sentire la mancanza del calore della tifoseria biancoceleste (la partita naturalmente si svolgerà a porte chiuse).



