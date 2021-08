Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 1^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER I PRIMI INCONTRI

Pronti a dare il via alle prime sfide della prima giornata del campionato 2021-22 pure è giunto il momento di dare spazio ai pronostici della Serie A, ed esaminare quote e scommesse per le sfide che ci faranno subito compagnia, a partite da oggi, sabato 21 agosto 2021. L’attesa per l’inizio del campionato è grande: dopo un’estate bollente tra europei, Olimpiadi e mercato, si comincia a fare sul serio per la Serie A: pure non sarà facile fissare subito dei pronostici netti. Siamo solo all’inizio della stagione e le squadre non sono ancora tutte in gran condizioni o al completo (visto che la finestra di mercato è ancora aperta) e a gambe ancora ferme, il colpo di scena anche per qualche neopromossa potrebbe essere dietro l’angolo. In attesa di scoprire che accadrà, vediamo quali potrebbero essere i pronostici della Serie A, per i primi anticipi della 1^ giornata, oggi 21 agosto 2021.

PRONOSTICO INTER GENOA

Sulla carta, per i pronostici della Serie A sono i nerazzurri, campioni d’Italia in carica i netti favoriti oggi a San Siro: pure non dobbiamo dimenticare che proprio l’Inter ha appena cambiato allenatore e pure perso pezzi importanti della rosa come Hakimi e Lukaku (con pure Lautaro Martines oggi indisponibile). Contro un grifone ben solido non possiamo escludere colpi di scena questa sera.

PRONOSTICO VERONA SASSUOLO

Pronostico apertissimo per il match al Bentegodi: in campo due squadre solo parzialmente rinnovate ma che pure sono seguire da due nuovi allenatori, pronti e ambiziosissimi per la stagione che verrà. Entrambi punteranno al massimo risultato oggi, ma sarà difficile ottenere un importate successo, visto il valore del rivale, pure in ottimo stato di forma (stando agli ultimi incontri, di Coppa o amichevoli).

PRONOSTICO EMPOLI LAZIO

Benchè per i toscani pesi l’entusiasmo del debutto nel massimo campionato, per i pronostici di Serie A, sono i biancocelesti i netti favoriti questa sera. Pure pesa nelle quote un debutto importante e delicato come è quello di Sarri, in un campo a lui noti come è il Castellani: in ogni caso i capitolini dovranno prestare la massima attenzione oggi.

PRONOSTICO TORINO ATALANTA

Benchè ci attendiamo molto dal Torino rinnovato di Juric, pure sulla carta è la Dea la chiara favorita questa sera all’Olimpico. Pure va detto che l’impresa per i granata non si annuncia in ogni caso impossibile, tenuto poi conto che Gasperini registra parecchi giocatori acciaccati o infortunati: staremo a vedere.



