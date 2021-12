Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: AL VIA LA 16^ GIORNATA

Dopo le scintille del turno infrasettimanale, ecco che il primo campionato nazionale torna protagonista e non vediamo l’ora di conoscere anche i pronostici della serie A che la nostra redazione ha fin qui fissato, per le prime sfide della 16^ giornata. Siamo dunque impazienti di scoprire quote e previsioni, anche con il supporto del portale di scommesse Snai, ma pure serve ora precisare che non per tutti i match sarà possibile esprimere un verdetto unico.

In un momento così delicato della stagione, abbiamo già visto che il colpo di scena è dietro l’angolo e che neppure le big possono ritenersi mai al sicuro: il doppio turno ha poi costretto alcuni allenatore a rivedere le proprie scelte di formazione e queste potrebbero rivelarsi decisive per le sorti dei match. Pure non disperiamoci e per le prime sfide della 16^ giornata pure andiamo a vedere che potrebbero riservarci i pronostici di Serie A.

PRONOSTICO MILAN SALERNITANA

Nonostante il tracollo con il Sassuolo (presto dimenticato però con il 3-0 inferto al Genoa), per i pronostici di serie A è sempre il Milan di Pioli il netto favorito alla vigilia della 16^ giornata. Specie contro la Salernitana, squadra sempre temibile, ma che approda al turno di campionato dopo anche il KO maturato per 2-0 contro la Juventus. Il Diavolo comunque dovrà fare attenzione oggi: i tanti assenti non lo mettono certo nella condizione migliore per giocare questo pomeriggio.

PRONOSTICO ROMA INTER

Sfida apertissima per i pronostici della Serie A nella 16^ giornata di campionato. Se infatti gli ultimi risultati ottenuti mettono in evidenza la squadra di Inzaghi, almeno sulla carta, pure sappiamo bene che l’Inter non può certo diversi netta favorita oggi all’Olimpico. La Roma è si di ritorno dalla una dura sconfitta contro il Torino, ma è club che sa esaltarsi nelle grandi occasioni e un ex come Mourinho certo vorrà fare molto bene contro i nerazzurri (tra cui troviamo anche l’altro ex, Edin Dzeko). Potrebbe dunque accadere davvero di tutto oggi in campo: la sfida è aperta.

