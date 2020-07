Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 34^ giornata

Il primo campionato italiano torna in campo e alla vigilia di un nuovo appassionante turno, il trentaquattresimo, siamo giustamente impazienti di conoscere che ci riserveranno i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha redatto alla vigilia di questo intenso fine settimana. E davvero siamo ben curiosi di vedere se le previsione fatte alla vigilia della 34^ giornata della Serie A si avvereranno o meno, anche perché in programma vi sono dei big match che gli appassionati non possono perdere: dall’anticipo del sabato tra Milan e Bologna, fino alla sfida storia tra Roma e Inter che andrà in scena domenica, e non scordiamo anche il bollente posticipo del lunedì, previsto a Torino tra Juventus e Lazio, che verrà moltissimo in chiave scudetto. Non perdiamo altro tempo allora: andiamo subito a vedere che ci dicono i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione per la 34^ giornata di campionato, a partire dai primi anticipi che ci terranno compagnia oggi, sabato 18 luglio.

PRONOSTICO VERONA ATALANTA

Benché la formazione gialloblu sia avversaria ben temibile, pure alla vigilia di questo anticipo per la 34^ giornata di Serie A non possiamo non concedere il favore del pronostico alla Dea. Dopo anche il 6-2 messo a segno contro il Brescia solo pochi giorni fa, pare infatti che nulla possa fermare la cavalcata della squadra bergamasca, di certo la più in forma da che è ripreso il campionato. Non scordiamo poi che l’Hellas è certo abituata a fare bene in casa, ma pure lo spogliatoio di Juric non sta vivendo un grande momento: alle spalle la squadra scaligera ha due sconfitte (l’ultima con la Roma) e due pari amari a cui serve subito porre rimedio.

PRONOSTICO CAGLIARI SASSUOLO

Alla vigilia della sfida in terra sarda, certo pesano in casa neroverde i tanti assenti annunciati: pure per i pronostici di Serie A sono gli emiliani i favoriti al successo oggi a spese del Cagliari. Certo alla Sardegna Arena in ogni caso ci attenderà una sfida ben dura: in palio infatti vi sono punti ben pesanti, specie per la compagine emiliana che non ha ancora smesso di sognare l’Europa.

PRONOSTICO MILAN BOLOGNA

A San Siro il pronostico della Serie A sorride per forza di cose alla compagine rossonera, la quale però dovrà prepararsi ad affrontare una partita dura e faticosa, contro gli uomini di Mihajlovic. Il Bologna infatti, benché stazioni alla decima posizione, dopo anche i pareggi rimediati con Napoli e Parma, rimane un avversario che Pioli non può sottovalutare, specie a questo punto della stagione. E’ infatti un momento delicato per il club del Diavolo: nello spogliatoio comincia a serpeggiare un’inevitabile stanchezza, ma pure è necessario dare il tutto per tutto per conquistare il primo obbiettivo della stagione, un posto in Europa l’anno prossimo.



