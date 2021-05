Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 35^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 35^ GIORNATA

Siamo in vista di un nuovo appassionante turno per il primo campionato nazionale e tocca ora esaminare i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato in vista degli incontri della 35^ giornata. Siamo dunque pronti ad esaminar quote e previsioni, ma pure va detto che non sempre sarà facile fissare un verdetto netto per ogni incontro. Siamo infatti ormai agli sgoccioli della stagione e sono ancora in corso battaglie per le coppe come per evitare la retrocessione a fine campionato: le motivazioni dei singoli club sono dunque ben variabili e oggi davvero una svista o un episodio potrebbero dare ai match un andamento imprevisto e imprevedibile. Pure proviamoci e per i primi incontri della 35^ giornata di campionato, in programma in questo sabato 8 maggio 2021, vediamo che ci riservano i pronostici della Serie A.

PRONOSTICO SPEZIA NAPOLI

Benchè i liguri siano formazione solida, a caccia di punti pesanti per evitare la retrocessione, pure al Picco è agli azzurri che va il favore del pronostico: la squadra di Gattuso, dopo il mezzo passo falso col Cagliari di pochi giorni fa, ha voglia di tornare a vincere e correre verso la Champions league.

PRONOSTICO INTER SAMPDORIA

Pronostico non chiarissimo alla vigilia, se pure ricordiamo che i nerazzurri, ormai già Campioni d’Italia, non hanno altro da chiedere alla stagione. Pure va detto che Conte è tecnico che non si siede sugli allori e i domini di Ranieri (che hanno pure gelato la Roma solo pochi giorni fa), potrebbero far fatica. Ci attende comunque una partita brillante.

PRONOSTICO FIORENTINA LAZIO

Benchè Iachini abbia fretta di mettere in cassaforte la salvezza, per i pronostici di Serie A, questa sera è la Lazio la netta favorita. La squadra di Inzaghi è in gran condizione e torna a giocare anche dopo lo spettacolare 4-3 infero al Genoa nel turno precedente. Sarà difficile per i Viola fermare Immobile e compagni.

