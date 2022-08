Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 1^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della prima giornata della Serie A 2022-2023 e naturalmente questa è una bellissima notizia per tutti gli appassionati di calcio, non solamente coloro che si dedicano alle scommesse. Grandi emozioni garantite per il ritorno del campionato, c’è naturalmente molta attesa per scoprire i primi verdetti della nuova Serie A. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo weekend anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A, tutte in orario serale dal momento che siamo ancora in piena estate.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 13 agosto 2022, per la prima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma fra domani (quattro) e due posticipi lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MILAN UDINESE

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Milan Udinese, un onore che giustamente spetta ai campioni d’Italia in carica. I rossoneri di Stefano Pioli partiranno quindi favoriti, sia per la superiorità dal punto di vista tecnico rispetto ai bianconeri friulani sia grazie alla spinta che arriverà dal pubblico di San Siro, pronto naturalmente ad affollare lo stadio in occasione della partita che vedrà il debutto del Milan con lo scudetto sul petto.

Attenzione però alle sorprese che, soprattutto all’inizio del campionato, possono essere possibili. Tre anni fa l’Udinese vinse proprio contro il Milan alla prima giornata (ma in Friuli), mentre l’anno scorso riuscì a pareggiare a San Siro – ed eravamo in quel caso a febbraio. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Udinese danno comunque per favorita la squadra campione d’Italia, come è normale che sia: il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale già a quota 4,75 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo esterno da parte dell’Udinese varrebbe 8,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 allo stadio Giuseppe Meazza.

