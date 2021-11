Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 12^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI PUNTARE IN QUESTO TURNO?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della dodicesima giornata, un nuovo turno di campionato che a dire il vero è cominciato già ieri con il primo anticipo, ma entrerà sempre più nel vivo fra oggi e domani, prima di cedere il passo alla sosta per le Nazionali. Dunque, già a partire da oggi e poi naturalmente anche domani, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 6 novembre 2021, per la dodicesima giornata che vedrà poi anche sei sfide domani.

PRONOSTICI SERIE A

SPEZIA TORINO

Il sabato di Serie A comincia alle ore 15.00 con Spezia Torino, partita sulla quale in ottica pronostici possiamo osservare che gli ospiti granata potrebbero essere favoriti, come dicono sia la classifica (ci sono sei punti di vantaggio per il Torino sullo Spezia) sia i verdetti della scorsa giornata, quando il Torino vinse per 3-0 contro la Sampdoria, mentre lo Spezia arriva da una sconfitta con il medesimo risultato contro la Fiorentina.

Il fattore campo non può bastare da solo a ribaltare questa situazione, anche se magari attenua le differenze: l’agenzia Snai ritiene comunque favorito il Torino e propone il segno 2 per il successo esterno dei granata a quota 2,15 volte la posta in palio.

JUVENTUS FIORENTINA

Big-match tra gli anticipi di Serie A oggi sarà sicuramente Juventus Fiorentina, di conseguenza ecco il nostro sguardo sui pronostici per la sfida allo Stadium. La classifica dice che i viola ci arrivano in vantaggio di tre punti, inoltre la Fiorentina arriva dal già citato successo per 3-0 sullo Spezia mentre la Juventus settimana scorsa ha perso sul campo del Verona ed è stata per i bianconeri la seconda sconfitta consecutiva.

Momento dunque difficile per i bianconeri, che però in Champions League hanno rialzato la testa e ora sanno di non poter più sbagliare in campionato. Per questi motivi, l’agenzia Snai considera comunque favorita la Juventus e quota il segno 1 ad appena 1,65 volte la posta in palio.

